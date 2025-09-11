Newell's Old Boys recibe una severa sanción de la FIFA

En la noche del miércoles, Newell's Old Boys fue notificado de una dura sanción impuesta por la FIFA: el club rosarino no podrá realizar fichajes durante tres mercados de pases.

La medida se originó a raíz de un reclamo del Liverpool de Uruguay, que exige el pago de una deuda relacionada con la transferencia de Juan Ignacio Ramírez. Según la FIFA, el club uruguayo reclama el abono de 2 millones de dólares, que corresponde a la primera parte de un acuerdo por un total de 4 millones. Hasta el momento, Newell's solo ha abonado la mitad de esa suma.

En respuesta a la sanción, la directiva de Newell's afirmó que el pago fue realizado, aunque la transacción se vio demorada por problemas bancarios, lo que llevó a que se efectúe fuera del plazo establecido.

El club emitió un comunicado en sus redes sociales, reconociendo la sanción pero calificándola de "arbitraria". Newell's destacó que el proceso de desinhibición ya está en marcha, asegurando que esto no afectará su capacidad para incorporar jugadores en el próximo mercado de pases. Además, reafirmaron su compromiso de defender los intereses del club y garantizar su funcionamiento deportivo e institucional.