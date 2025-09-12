La carta de López Murphy a Milei: advertencia, reproches y un llamado a recomponer vínculos

Tras la derrota legislativa bonaerense, López Murphy publicó una carta a Javier Milei cuestionando su entorno.

En medio del temblor político que atraviesa La Libertad Avanza tras la dura derrota en las elecciones legislativas bonaerenses, Ricardo López Murphy, diputado nacional de Republicanos Unidos, difundió este jueves una carta pública dirigida al presidente Javier Milei. El mensaje, cargado de reproches y llamados a la reflexión, expone las fisuras en el espacio libertario y reaviva viejas tensiones entre dos economistas que, durante años, compartieron escenarios, ideas y giras por el país.

López Murphy recordó que conoció a Milei en 2014, cuando el entonces mediático economista promovía su libro Política Económica Contrarreloj, escrito junto a Diego Giacomini y Ferreli Mazza. “Construimos una muy buena relación, de amistad. Javier siempre tuvo buenas ideas, disruptivas, inteligentes. Y además es buena persona. Siempre compartimos el norte al cual debía ir la República Argentina: un país abierto al mundo, sin déficit fiscal, con la libertad como bandera”, evocó el legislador. También mencionó a dirigentes como Victoria Villarruel, Ramiro Marra y Diana Mondino como parte de aquel círculo cercano que compartía el ideario liberal.

Pero el vínculo se quebró en 2021, cuando López Murphy optó por integrarse a Juntos por el Cambio para fortalecer la oposición al kirchnerismo. Milei consideró ese movimiento una traición, y desde entonces la relación derivó en acusaciones y distanciamientos. “Fue una definición política —explicó López Murphy—, donde yo creí que era importante sostener la principal alternativa contra el kirchnerismo”. Según el legislador, el enojo del presidente se transformó en “furia”, al punto de calificar a sus adversarios como “animales, gusanos y ratas”.

La carta, compartida en la red social X, subraya el tono personal del mensaje. “Javier, querido. Yo sigo siendo el mismo Ricardo de siempre. Ese que vos decías que era casi tu segundo padre. Te he acompañado en todas las leyes importantes que enviaste al Congreso, incluso en el momento más difícil de mi vida, estuve para votar la Ley Bases, mientras no dudabas en tratarme de basura”, escribió el exministro de Economía. Sin embargo, defendió sus diferencias en temas sensibles: fondos reservados para la SIDE, la comisión Libra y partidas para discapacidad. “Estoy convencido de que fueron decisiones acertadas”, apuntó.

El punto más punzante del texto llegó cuando López Murphy cuestionó el entorno presidencial. “Presidente, usted está muy mal rodeado. Todavía está a tiempo. A tiempo de volver a ser el Javier del 2014. Deje de lado a los corruptos, a los obsecuentes y a los torpes. Líbrese de la casta que lo rodea”, reclamó. El mensaje no solo expone las tensiones internas dentro del oficialismo libertario sino que busca enviar una señal a otros sectores de la oposición que aún respaldan algunas iniciativas del Gobierno.

En su cierre, López Murphy dejó abierta una puerta para recomponer vínculos tras las elecciones de octubre. “El año que viene, en el Congreso de la Nación, si usted retoma el camino correcto, lo seguiremos apoyando. Los argentinos se merecen que esta vez salga bien. No hay lugar ni tiempo para otro fracaso”, concluyó el economista, apodado “el Bulldog” por su estilo combativo.

La publicación fue acompañada por tres fotos en las que ambos aparecen juntos en tiempos de camaradería y un video en el que Milei, años atrás, lo definía como su “querido amigo” y “segundo padre”. En un escenario de fragilidad política para el oficialismo, el gesto de López Murphy opera como advertencia y como recordatorio: en la Argentina de las alianzas volátiles, incluso los vínculos más estrechos pueden resquebrajarse.