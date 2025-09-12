Acusaron a la China Suárez de copiar a Wanda Nara

La empresaria está en la contienda por el premio a la “Labor en conducción femenina” en los Martín Fierro, gracias a su participación en el reality "Bake Off" de Telefe. Sin embargo, la atención se desvió cuando la China Suárez anunció su nominación como “Mejor actriz” por su actuación en "Camaleón" (Disney+), una categoría que pertenece a los Premios Produ, no a los Martín Fierro.

Los Premios Produ, que se celebran en México, reconocen el talento latino en producciones para cine, televisión y plataformas de streaming. Entre los nominados figuran destacados actores como Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Gimena Accardi y Lali Espósito, entre otros.

A pesar de su relevancia en el ámbito latinoamericano, la gala no es ampliamente conocida en Argentina, lo que generó críticas y burlas en redes sociales. Algunos internautas cuestionaron la credibilidad del premio, mencionando favoritismos entre los jurados y sugiriendo que las nominaciones podrían estar influenciadas por relaciones personales. “Si gana, será por compra de imagen”, “No se lo toman en serio”, fueron algunos de los comentarios que resaltaron en las plataformas.