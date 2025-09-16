Mastantuono candidato al Golden Boy 2025

El diario italiano Tuttosport ha publicado la lista de 100 jugadores que competirán por el Golden Boy 2025, premio que reconoce al mejor futbolista sub 21 en Europa. Entre los nominados se destaca Franco Mastantuono, mediocampista de 18 años y único argentino en la selección.

Mastantuono, quien ocupa el puesto 20 del Golden Boy Football Benchmark Index con 73,4 puntos de valorización, ha visto un notable ascenso desde su fichaje por el Real Madrid. Solo un jugador sudamericano, el brasileño Estevao (ex Palmeiras y actual Chelsea), lo supera en la lista, ocupando el puesto 17 con 73,5 puntos.

El joven argentino ha sumado experiencia tanto en el club español como en la Selección, donde heredó la camiseta número 10 de Lionel Messi en un partido de Eliminatorias.

El ranking de 2025 es liderado por Lamine Yamal del Barcelona, quien no podrá repetir como ganador tras haber obtenido el título en 2024. Le siguen el francés Désiré Doué del PSG y Pau Cubarsi, también del Barcelona.

Históricamente, Argentina ha tenido tres representantes en 2024 (Garnacho, Buonanotte y Carboni), y ahora las esperanzas se centran en Mastantuono para continuar la rica tradición argentina en este prestigioso galardón.

Desde su creación en 2003, el Golden Boy ha sido otorgado a estrellas como Wayne Rooney, Lionel Messi, Sergio Agüero, Paul Pogba, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Jude Bellingham.