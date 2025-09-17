Argentina se mide con Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis

Argentina, tras vencer a Países Bajos 3-1, se clasificó a los cuartos de final de la Copa Davis y se medirá ante Alemania, según el sorteo realizado este miércoles en la Plaza Maggiore de Bologna, Italia. La fase final de la competencia se disputará entre el 18 y el 23 de noviembre, donde se definirá al nuevo campeón de la Ensaladera de Plata.

Previo al sorteo, Argentina compitió con República Checa para obtener el estatus de cabeza de serie, pero fue asignado al segundo copón, bajo la dirección del capitán Javier Frana. El sorteo dejó las siguientes llaves de cuartos de final:

Italia vs. Austria

Francia vs. Bélgica

República Checa vs. España

Alemania vs. Argentina

En caso de avanzar, Argentina se enfrentaría al ganador de la serie entre República Checa y España.

Alemania se clasificó tras superar 4-0 a Japón en una serie disputada sin sus principales jugadores, Alexander Zverev y Daniel Altmaier. Dirigidos por Michael Kohlmann, el equipo alemán utilizó a Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann en singles, y a Kevin Krawietz y Tim Puetz en dobles.

Históricamente, Argentina y Alemania se han enfrentado en diez series desde 1936, con un balance favorable a Argentina de siete victorias y tres derrotas. Sin embargo, la última confrontación, en 2019, se saldó con un triunfo alemán.