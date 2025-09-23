Valentina Cervantes habló sobre la fama de su hijo Benjamín

La influencer Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, compartió su experiencia con la creciente popularidad de su hijo menor, Benjamín, en una entrevista en el programa "Cortá por Lozano" de Telefe. Según Cervantes, la fama del niño se hace evidente cada vez que visitan Buenos Aires. “Soy consciente de la popularidad de Benjamín y cuando estamos en Argentina, la gente lo para en la calle”, comentó.

Cervantes aseguró que no importa con quién esté Benjamín, ya sea su cuñada o sus hermanos, siempre hay alguien que lo reconoce. “Él saluda a todo el mundo”, añadió, destacando que su hijo es “resimpático” y se relaciona de manera cercana con sus seguidores. En el programa, se mostró un clip con los momentos más divertidos y entrañables del niño, lo que refleja el cariño de la audiencia hacia la familia.

Recientemente, Valentina estuvo presente en un hito profesional para Enzo, quien se coronó campeón del Mundial de Clubes 2025 con el Chelsea. En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Cervantes celebró con sus dos hijos la victoria del equipo frente al Paris Saint-Germain, que finalizó 3-0. A través de sus historias en Instagram, compartió imágenes y videos que retrataban la alegría familiar.

En una de las publicaciones, se la ve sosteniendo a Benjamín mientras su hija observa el precalentamiento del Chelsea. Valentina destacó por su atuendo informal, vistiendo la camiseta del club y un short de jean. A pesar del calor, la familia lució feliz, con Benjamín tomando su mamadera en un video.

Tras el pitazo final, Valentina y sus hijos se unieron a las celebraciones en el campo, posando junto al trofeo dorado del Mundial de Clubes, dejando una imagen de triunfo que refleja la emoción del momento.