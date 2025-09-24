Lanús es semifinalista de la Copa Sudamericana

Lanús logró su pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 tras defender con éxito la ventaja de la ida, empatando 1-1 contra Fluminense en el Estadio Maracaná.

El equipo local, Fluminense, inició el partido con intensidad y logró abrir el marcador a los 20 minutos gracias a un gol del delantero uruguayo Agustín Canobbio, quien ejecutó una acrobacia que superó al arquero Lucas Acosta, igualando la serie en 1-1.

Sin embargo, el juego se vio interrumpido por episodios de violencia en las gradas, donde la policía brasileña reprimió a hinchas de Lanús. Esto generó preocupación entre los jugadores, que temían por la seguridad de sus familiares en las tribunas.

Después de unos momentos de tensión, el segundo tiempo comenzó con un Fluminense dominante, que buscaba el segundo gol. A pesar de esto, Lanús mantuvo su estrategia defensiva. El técnico Pellegrino introdujo al juvenil Dylan Aquino, quien impactó en el partido al marcar el 1-1 en una de sus primeras intervenciones, tras un asistente de Marcelino Moreno.

A lo largo del encuentro, Lanús defendió con firmeza su empate y tuvo algunas oportunidades para volver a ponerse al frente. Sin embargo, Fluminense también estuvo cerca de marcar el segundo, especialmente con un cabezazo de Germán Cano que impactó en el poste.

El 1-1 final aseguró la victoria global para Lanús, que ahora espera rival entre Alianza Lima y Universidad de Chile.