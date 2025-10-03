Puccini reclama la ley Pymes y plantea una reforma laboral tras las elecciones

Hay 47 mesas productivas en el ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe; desde calzado, pasando por mueblería o lechería, hasta videojuegos. ¿Debe haber política activa en todos los sectores, en un mundo que cambia y deja fuera de escala o tecnología a algunos de ellos en provincia?

“Tenemos una hoja de ruta con 5 o 6 motores de crecimiento de oportunidades”, dijo Gustavo Puccini en una larga charla con El Litoral. Habló del complejo bioenergético, la agrobioindustria 4.0, la química verde, los servicios especializados (turismo, logística, comunicación), la industria manufacturera.

Consultado sobre el rol del Estado frente a sectores que pueden quedar fuera de competencia por calidad o precios, como el del calzado, ante importaciones del sudeste asiático o China, apuntó que “a estas industrias hay que acompañarlas en reconversiones, para mejorar sus procesos productivos, para estar en la vanguardia.

“Nos guste o no nos guste -advirtió- lo que tenemos que atender son los gustos de los consumidores. A este sector en particular, ante la apertura, por primera vez la provincia puso mil millones de pesos en líneas de crédito a través de las agencias de desarrollo. Los escuchamos, tenemos líneas de financiamiento, vinculación con tecnología para la innovación, aportes para la eficiencia energética”, destacó el ministro.

Hombre proveniente de la corporación privada y licenciado en Ciencias Políticas, Puccini llevó adelante una política para acoplar a las Pymes santafesinas como proveedoras de dos motores de la economía nacional extrazona: minería y petróleo.

-En la agenda productiva en este gobierno de Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia es tope, así como la seguridad y la educación, el entramado productivo de unas 6500 Pymes. Y mantenemos leyes que fomentan las inversiones.

-Es un contraste con el modelo nacional.

-Tenemos promoción industrial; hemos entregado 27 en lo que va de nuestra gestión. Son exenciones impositivas -inmobiliario, Ingresos Brutos, patentes- para aquellos que hagan inversiones de capital físico, que tengan que ver con generación de nuevos empleos. Nación, a esa promoción industrial, la quitó. Prometió una ley Pymes que hasta el momento no ha tenido realización.

-Es la promesa que sobrevino al Rigi.

-Nosotros hemos adherido al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones con la posibilidad de que Santa Fe esté en el radar. Es una ley que propuso el gobierno nacional para inversiones de 200 millones de dólares en adelante en áreas estratégicas de infraestructura, turismo, bioenergías, puertos. Hasta el momento no hemos tenido la confirmación de ninguna; sabemos que hay presentados proyectos como el caso del puerto en Timbúes en el Gran Rosario. Estamos acompañando las inversiones que puedan venir.



-¿La minería va a salir por los puertos del sur provincial?

-Está saliendo ya gran parte de la producción de litio de Salta.Hace dos meses recibimos las primeras 20 toneladas que van a China y que llegan por trenes y camiones. Y ya están saliendo 20 toneladas por semana.

-Los puertos cerealeros se convierten a multimodales?

-No. Tenemos una particularidad importante: en el puerto de Rosario han cambiado los servicios fluviales para bien para la provincia de Santa Fe. Están entrando las tres navieras más importantes del mundo, que antes no sucedía. Esto nos está dando mayores frecuencias semanales y nos está dando la posibilidad de llegar a distintos destinos del mundo. El puerto de Rosario tiene 23 kilómetros de vías -bitrocha- como ninguno en la Argentina. Lo cual da posibilidad de que distintas cargas puedan llegar al puerto de Rosario en tren.

-¿Qué pasa con el puerto de Santa Fe?

-Esto de Rosario le da la posibilidad al puerto de Santa Fe. Cuando algunos clúster acomoden sus logísticas, mirando los puertos de la provincia, podemos pensar conexiones internas.



-¿Hablamos de carga contenerizada?

-Sí, en containers que están llegando a partir de navieras que antes operaban sólo desde Campana o Zárate.

-El puerto de Santa Fe está activo, con Aduana y Senasa, tiene las grúas, pero no hay navieras de barcazas bajo bandera nacional y las extranjeras tienen prohibido el cabotaje.

-Es el gran desafío que tenemos. Nosotros apoyamos la modificación de la ley de Cabotaje sabiendo que hay cosas a favor y otras que ajustar pero que es bueno el saldo de esa modificación, para que puertos como el de Santa Fe puedan recibir barcazas de otros países.

El Puerto de Santa Fe ya ha tenido además 160 mil toneladas de cargas de granos en lo que va de 2025, que se trasladan a los puertos de Rosario para ser procesados y salir al mundo. Estamos pensando un esquema similar para contenedores, consiguiendo el transporte interno que vaya desde aquí hasta Rosario pero también conectando con Paraguay.

-Hay una política de cargas en aeropuertos.

-En Sauce Viejo, con el “Exporta Simple”, se ha puesto la modalidad a disposición del mundo productivo. Santa Fe está ubicada en el corazón logístico de la Argentina; estamos en el corredor bioceánico, en la hidrovía, Santa Fe es la ciudad por excelencia del hub logístico. Tiene aquí el túnel que es el corazón entre la Región Litoral y la Región Centro en la reconfiguración federal. Muchas soluciones van a originarse en las provincias.

-Biocombustibles: hay en el Senado de la Nación -casi lista- una ley para conciliar pymes y grandes productores.

-Entendemos que tiene que haber una nueva ley. Como gobierno de la provincia estamos alentando a que haya más producción y que los distintos actores de esa cadena productiva se integren, desde los pequeños productores a los grandes jugadores. Ojalá encontremos un camino; somos líderes en la producción de biodiésel y la liga bioenergética está compuesta por provincias que tienen también bioetanol.

-Hay una fuerte resistencia de provincias petroleras.

-Es tiempo de abordar el país con una mirada federal. Debo decir que hay una posibilidad con Provincias Unidas; varios gobernadores con una mirada “con” la producción, integran territorios de provincias con minería, con petróleo, como Córdoba y Santa Fe vinculadas al agro. Ojalá que ese mapa, después de las elecciones, lleve sensatez, diálogo y consenso. La Argentina tiene que ser productiva y para todos.

Santa Fe reclama por sobrecostos en el gas

Consultado sobre la provisión de energía y gas a las industrias y los consumos sociales en Santa Fe, Puccini reclamó “que haya más gas que hoy llega desde Vaca Muerta. Ahí tenemos un reclamo al gobierno nacional.

“Estamos pagando de 40% a 60% más caro el gas de lo que podríamos pagar. Ya no llega el gas importado de Bolivia, y en las facturas que llegan a la provincia se cobra un mix de cuencas neuquina y del norte; en Córdoba pasa lo mismo, o en Santiago del Estero”.

Puccini resaltó el pedido por nota al ministro Federico Sturzenegger “porque tiene trabajo por hacer para desregular, para permitir la competencia. Y le he mandado nota a Pablo Lavigna, que es el secretario de Industria, porque el gobierno pide bajar cargas tributarias para hacer competitivas las empresas…

“Y le mandé nota a Defensa de la Competencia, que son quienes deben garantizar un precio justo y real y eso hoy no está sucediendo. Y le mandé también al secretario de Energía para que revisen lo que está sucediendo. Hoy el gas llega a Santa Fe totalmente desde el sur”.

Por otra parte, el ministro señaló un 90% de avance en el gasoducto metropolitano. “Son 10 mil millones de pesos que invirtió nuestra gestión… creo que son temas productivos que aportan a la ciudad, junto al trabajo articulado con el intendente para que más de 40 empresas santafesinas asistan al Santa Fe Business Forum o la inversión en ciencia y tecnología con la UNL”.

Industria del juicio y reforma laboral

Consultado sobre la “reactivación” de la industria del juicio vía “daños y perjuicios”, Puccini dijo que “es un tema que lo venimos trabajando; le estamos poniendo foco. La Argentina merece una adecuación laboral.

-¿Hablas con los sindicatos? Hay una gran resistencia.

-Hay sindicatos, o dirigentes en los sindicatos y también trabajadores, que van viendo cómo el mundo va cambiando y evolucionando. Creo que tenemos leyes laborales que tienen que aggiornarse a los nuevos tiempos porque los procesos productivos cambiaron, se han dado innovaciones.

-El empleo privado formal está estancado desde hace 12 años.

-No puede ser que sea un problema para un empresario, para que una Pyme, tener que decidir si toma o no un empleado por el riesgo que conlleva. Venimos de un año muy complejo en materia de consumo y producción; las empresas de Santa Fe se han comportado con una gran responsabilidad para sostener el empleo. Eso demuestra que nadie quiere que no haya empleo, que la ley vaya en contra del trabajador, sino aggiornarla para que haya más trabajo formal.

-Pero no hay consenso político para un cambio.

-Ojalá el mapa político después de octubre en el Congreso Nacional, permita una discusión que incluso el gobierno nacional había prometido: la adecuación laboral, la reforma tributaria, acompañamiento con la ley Pyme que aliente inversiones no sólo para las grandes inversiones a las que se les da exenciones y certeza jurídica por 30 años. Hay muchas inversiones de Pymes, de 10 a 15 ó 20 millones de dólares, que son importantísimas para generar empleo. Y no tienen ninguna certeza.

-Vivimos un estado de convulsión más allá del ordenamiento fiscal.

-A veces hay medidas que parecen atentar contra la producción de una provincia como la de Santa Fe.

Importaciones y tipo de cambio

-Apertura de importaciones y retraso del tipo de cambio. ¿Qué tan cierto es, qué hay que hacer?

-Creo que Argentina, este gobierno, ha hecho cosas importantes para acompañar a la producción. Tenemos que estar conectados al mundo comercialmente; la Argentina mucho tiempo estuvo dejada de lado cuando decidimos no vender más, y eso afecta muchísimo.

-¿Hay una apertura indiscriminada? ¿La cancha sigue inclinada?

-Tendría que haber habido una mirada estratégica. Hoy la cancha, para muchos que producen, está un poco desequilibrada; es difícil competir de un día para el otro. Hay que tener una mirada estratégica para una apertura comercial. También hay que decir que la apertura trajo la posibilidad para muchos que producen y necesitan insumos, no tener que renegar. Sucedía que había cortes en el suministro y no se podía importar para producir.

-¿Y el dólar?

-El tipo de cambio es un tema que el gobierno nacional tiene que revisar. Hay sectores que se pueden estar viendo beneficiados y otros que no. Hace poco tuvimos una ronda de negocios en Rosario, el Santa Fe Business Forum, en la que mil empresas -pymes, comercios, emprendedores- han tenido la oportunidad de juntarse con compradores. Estamos procesando la información y no hemos recibido de estar fuera de precio, de un tipo de cambio que no descoloca. Incluso en algunos rubros estamos competitivos. Pero Santa Fe tiene una matriz productiva diversa y eso hace que uno tenga que ir mirando sector por sector.

IA: Tecnoindustria 4.0

“Hay cosas que vienen para quedarse. La IA es una ; cualquier persona que escuche hablar de esto pregunta qué tengo que hacer con el comercio, la pyme, el emprendimiento, la empresa. La IA está en todos los niveles”,dijo Puccini ante la consulta.

Recordó que “el año pasado tuvimos un desayuno de trabajo para hablar en Casa de Gobierno; el propio gobernador puso la agenda y hablamos con unos 40 científicos y académicos para poner el tema en agenda.

“Para verla dentro de un Estado, de un gobierno, de las empresas del Estado, para aplicar procesos de mejoras. Lo hemos tomado de manera transversal a través del ministerio de Gobierno, en la secretaría de tecnologías. Las distintas áreas -todas- van empezando a poner la IA en agenda”.

En cuanto al ministerio de Desarrollo Productivo en particular, apuntó que “hemos empezado a poner programas que puedan tener aplicaciones de IA para sectores productivos.

“Empezamos -dijo- una prueba piloto con un programa que se llama Tecnoindustria 4.0. Pusimos en la maquinaria agrícola 35 proyectos de IA vinculados a aplicaciones que tengan que ver con el cuidado del equipamiento, con el cuidado del riesgo laboral para los empleados. Lo que digo es cómo empezamos a tener aplicaciones en concreto para que el mundo productivo la adquiera”.

Adelantó que “vamos a estar armando una ronda de negocios específica con las empresas que ofrecen tecnología de IA, invitando a todo el sector productivo de la provincia”.

El ministerio en la “ciudad productiva”

Puccini señaló que “cuando llegamos al gobierno armamos una mesa productiva para la ciudad. Santa Fe tiene mucho para dar a la Argentina: es un hub logístico. Trabajamos en las obras productivas que más se nos pidió desde la mesa de entidades.

“Señalaron las obras de Los Polígonos, para llevar tres megas, y el 25 de octubre podremos finalizarla y empezar a pensar en Polígonos 2. También en Interpuertos, para llevarle infraestructura eléctrica”.

Sostuvo que “pusimos en funcionamiento el ente del parque logístico de Sauce Viejo. Estamos por armar un estudio técnico a través de la Universidad para determinar los accesos al parque logístico; estuvo muchos años parado”.

Además señaló que “hemos reordenado lotes que pertenecen a la provincia y están en el Parque Industrial de Sauce Viejo; tenemos las escrituras en poder de la provincia y estamos organizando un hecho que diría es histórico. Vamos a vender esos lotes al sector privado para que puedan producir, que no queden en el Estado sin uso. Vamos a una licitación transparente de ocho lotes”.

Por último Puccini destacó las inversiones en el aeropuerto de Sauce Viejo para la internacionalización. “Estamos poniendo mucha inversión en cámaras de seguridad, e infraestructura. Estamos pensando cómo tener un depósito fiscal para añadir el Exporta Simple y Aerolíneas pudo poner más servicios producto del cierre de Fisherton.

“Toda la carga del Exporta Simple que salía por Rosario está saliendo por Sauce Viejo. Es un dato que se suma a lo que contaba de la mirada productiva sobre el puerto, para que la carga no sólo de Santa Fe sino también de Córdoba y otras provincias, dispongan de espacio físico aquí”.

Circunvalar ferroviario

“Dejamos en la secretaría de Transporte de la Nación agenda el planteo para que, cuando se esté licitando todo el ramal ferroviario paralizado en la circunvalar de Santa Fe, se incluya la finalización de la obra. Se nos ha confirmado que así será”.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.