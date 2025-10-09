El planteo que Lali no le dejó pasar a Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat protagonizaron un divertido intercambio en redes sociales que llamó la atención de sus seguidores. El cruce, marcado por humor e ironía, surgió como respuesta a rumores mal intencionados que circulaban en la web.

Todo comenzó cuando Lali compartió imágenes de su reciente visita a España, donde participó en el Festival de San Sebastián y ofreció varios conciertos. "Se celebró como corresponde. Los quiero mucho a todos estos. Fuimos felices", publicó junto a un carrusel de fotos con sus acompañantes.

Sin embargo, Rosemblat comentó sobre una de las selfies y bromeó: “Salí muy mal en esa foto. Mariana, después en Twitter dicen que me odias y tienen razón”. En respuesta, Lali, con su característico estilo, citó a Los Simpson: “O sea, ¿qué? Calla tu boca, estúpido y sensual Rosemblat”.