Cuándo se cobran las Becas Progresar en octubre 2025 y cómo hacer el reclamo si te rechazan el beneficio

Durante octubre, los estudiantes que cumplan con las condiciones del programa Becas Progresar recibirán el pago correspondiente. El calendario de cobro se desarrollará entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre, según la terminación del DNI.



En caso de que el beneficio sea rechazado o no figure acreditado, los titulares podrán realizar el reclamo a través del sitio web oficial del programa.

Calendario de pago de las Becas Progresar en octubre 2025

El cronograma confirmado por ANSES establece las siguientes fechas:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 13 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: martes 14 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 15 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 16 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 17 de octubre

El pago corresponde únicamente a los estudiantes que cumplan con los requisitos vigentes del programa y no hayan sido dados de baja recientemente.

Cuándo hacer el reclamo si te rechazan el cobro de las Becas Progresar

El reclamo debe hacerse dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la fecha de publicación de los resultados.

Cómo reclamar si no recibiste el pago de la Beca Progresar

Si tu solicitud fue rechazada o el pago no se acreditó en tiempo y forma, podés hacer un reclamo dentro de los 15 días hábiles administrativos posteriores a la publicación de los resultados.

Pasos para hacer el reclamo:

Ingresá a la plataforma del programa Progresar.

Accedé con tus datos de Mi Argentina.

Seleccioná la opción “Solicitar revisión”.

Completá el formulario de reclamos con tus datos y el motivo.

