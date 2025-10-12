Mascherano explicó por qué jugó Messi con Inter Miami en plena convocatoria con la Selección Argentina

Lionel Messi tuvo un rol destacado en la reciente victoria de Inter Miami contra Atlanta United, un hecho que genera controversia debido a su convocatoria con la Selección Argentina en la Fecha FIFA. Tras ser desafectado del partido contra Venezuela, Messi se unió a su club y anotó dos goles en el triunfo por 4-0.

El entrenador Javier Mascherano explicó que, antes del encuentro, conversó con Lionel Scaloni, quien decidió no incluir a Messi en la lista para el partido de la selección. “El entrenador quería ver otras cosas, y por lo tanto hablamos con Leo para que pudiera jugar con nosotros”, afirmó Mascherano.

Respecto al futuro de Messi en la selección, Mascherano indicó que no tiene certeza sobre su participación en el próximo encuentro contra Puerto Rico, previsto para el martes. "Dependerá de si el entrenador se comunica con nosotros", señaló.

Finalmente, al ser interrogado sobre el posible manejo de Messi con miras al Mundial del próximo año, Mascherano destacó que la prioridad es permitir que Messi juegue, afirmando que: "Cuidar a Leo es dejarlo jugar. Él es feliz en la cancha".