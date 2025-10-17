Viotti presentó el informe de gestión al Concejo Municipal

La Municipalidad de Rafaela presentó su informe de gestión correspondiente al ejercicio 2025 ante el Concejo Municipal, cumpliendo así con las normativas vigentes. Este documento, elaborado por el Departamento Ejecutivo, detalla los resultados y las líneas de trabajo realizadas en las diferentes secretarías del gobierno local, según informó el área de Comunicación municipal.

Obras y servicios

La Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente destacó avances en el programa de readoquinado, con 10 cuadras terminadas hasta septiembre y la previsión de finalizar dos o tres adicionales antes de fin de año. También se trabaja en un sistema de movilidad urbana que mejorará la accesibilidad peatonal y la integración del transporte.

Prevención y seguridad

En el ámbito de la seguridad, la Secretaría de Prevención y Seguridad informó sobre la implementación de un sistema de comunicación digital encriptado para la Guardia Urbana y la expansión de la videovigilancia, con un promedio de entre 10 y 15 cámaras instaladas mensualmente. Se está licitando la adquisición de más de 120 equipos. Además, continúan los foros de seguridad y reuniones vecinales en busca de fortalecer la colaboración entre el municipio, las fuerzas de seguridad y la comunidad.

Desarrollo humano y salud

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, se reportó la ampliación de programas de asistencia social, apoyo alimentario, promoción del empleo y trabajo territorial. También se mencionan colaboraciones con instituciones educativas, culturales y deportivas para fomentar la convivencia, formación y participación comunitaria en varios barrios de la ciudad.

Perspectivas de gestión

Finalmente, el informe presenta los proyectos en desarrollo para 2026, centrados en la recuperación del patrimonio, modernización de la movilidad urbana y fortalecimiento de políticas de inclusión y prevención, según la información proporcionada por la Municipalidad de Rafaela.