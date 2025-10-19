Un gigante sudamericano quiere a Paulo Dybala

El delantero argentino Paulo Dybala, de 31 años, está en el centro de las especulaciones del mercado de pases. Según el periodista turco Ekrem Konur, Flamengo estaría interesado en ficharlo, aunque ni el club brasileño ni el entorno del jugador han confirmado esta información. Este interés ha reavivado la posibilidad de que "La Joya" regrese a Sudamérica.

El tuit de Konur indica que Flamengo podría ofrecerle a Dybala un contrato de tres años con la opción de un año adicional, en caso de que se concrete su salida de la Roma. Simultáneamente, varios medios italianos reportan que la Roma está intentando ampliar su contrato hasta 2029 para protegerlo del interés proveniente de clubes sudamericanos y árabes.

Dybala tiene un contrato con la Roma que se extiende hasta junio de 2026, con una cláusula de rescisión cercana a los 12 millones de euros, válida hasta mediados de 2025. Este monto, accesible en el contexto europeo, ha despertado el interés de clubes sudamericanos con capacidad económica. Medios brasileños como Mercado da Bola y SBT Sports informan que Flamengo “sueña” con su incorporación, aunque hasta ahora no se han realizado gestiones formales.

Por otro lado, Dybala también ha sido vinculado con Boca Juniors, un club que ha manifestado interés por su incorporación y que el futbolista cordobés ha considerado como un posible destino futuro. Su amigo Leandro Paredes, excompañero en la Roma, ha expresado su deseo de convencerlo para unirse al equipo xeneize. Dybala ha declarado recientemente que le “encantaría jugar en el fútbol argentino”, aunque añadió que se siente “feliz en Roma” por el momento.

Las posibilidades de un regreso a Sudamérica parecen más factibles ahora que en etapas anteriores de su carrera. A esta altura, el futbolista podría estar dispuesto a considerar un cambio si surge una propuesta competitiva y atractiva desde el punto de vista deportivo y económico. Flamengo, con su sólida estructura y ambiciones continentales, y Boca Juniors, con su peso histórico y lazos personales, son los principales candidatos para seducirlo.

Hasta el momento, solo hay rumores y contactos informales en torno a una posible negociación. Ni la Roma ni Dybala ni los clubes interesados han hecho anuncios oficiales. Sin embargo, el futuro del jugador podría comenzar a definirse en los próximos meses, con la opción de regresar al continente en la mesa de opciones.