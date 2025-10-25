Los hinchas de Independiente les tiraron comida para perros a sus jugadores

Este viernes, Independiente se enfrentó a Platense en un partido pendiente de la sexta fecha del Torneo Clausura. En el estadio Libertadores de América, la atmósfera se tornó tensa debido al complicado presente del equipo, una situación que se hizo evidente tras el primer gol.

Gabriel Ávalos abrió el marcador a los 25 minutos, desatando un festejo entre los jugadores. Sin embargo, la celebración fue interrumpida por una peculiar respuesta de un grupo de hinchas que lanzó una bolsa de alimento para perros desde la tribuna. Este insólito momento fue captado por las cámaras de televisión y rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando numerosas reacciones.

La relación entre el plantel y la afición se ha deteriorado, y al término del primer tiempo, a pesar de llevar la delantera, los futbolistas recibieron silbidos y aplausos tímidos por parte de los pocos hinchas que permanecían en el estadio. La situación de Independiente sigue siendo crítica.