Franco Colapinto apuntó ante un rival luego del GP de México

Franco Colapinto se mostró entusiasmado por el próximo Gran Premio en Brasil tras su participación en el GP de la Ciudad de México, aunque volvió a expresar su frustración con el rendimiento de su Alpine. Actualmente, el piloto argentino ocupa la última posición en el campeonato de pilotos y es el único sin puntos, lo que lo lleva a señalar que Brasil podría ser la oportunidad para romper esta mala racha.

Colapinto comentaba sobre la estrategia de carrera: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip", aunque reconoció que el equipo no tuvo ritmo, a pesar de un buen stint final. En relación al Gran Premio de Brasil, expresó su alegría por correr en casa: "Es el Gran Premio de casa, estoy emocionado por ver a la marea argentina". Sin embargo, no dudó en lanzar un comentario crítico: "Ojalá andemos bien para darles un lindo resultado... lo bueno es que peor no se puede ir".

El piloto de Pilar se comprometió a trabajar en mejorar el rendimiento de su Alpine para ofrecer un buen resultado a sus seguidores: "Se lo merecen". Además, Colapinto se mostró optimista sobre sus posibilidades de adelantar a Pierre Gasly si no hubiera sido por el Virtual Safety Car y, entre risas, hizo alusión al incidente con Lance Stroll, quien lo tocó en la complicada curva 1, provocando que su Alpine perdiera aún más posiciones.

Con la mirada puesta en Brasil, Colapinto espera revertir su situación y brindar un espectáculo a sus fanáticos.