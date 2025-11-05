El pueblo con un lago, playas y termas, ideal para pasar el verano 2026

En el corazón del litoral argentino, Federación se transformó en uno de los destinos más buscados para quienes quieren escapar del ruido y disfrutar del verano a pleno. Ubicada en el extremo noreste de Entre Ríos, esta ciudad moderna y bien organizada se ganó su lugar como referente del turismo termal, pero también como un verdadero paraíso de playas, naturaleza y actividades para toda la familia.



Un pueblo con historia y paisajes que enamoran

Federación no siempre estuvo donde la vemos hoy. El pueblo se encontraba cerca del río Uruguay, en la llamada Vieja Federación, pero en los años 70 la construcción de la represa Salto Grande obligó a sus habitantes a mudarse. Así nació la Nueva Federación, a solo 5 kilómetros del antiguo asentamiento, pensada y diseñada para el turismo, con amplios espacios verdes, avenidas anchas y servicios modernos.

Hoy, con unos 20.000 habitantes, Federación respira tranquilidad y orden. La arquitectura contemporánea convive con recuerdos del pasado, sobre todo en el Museo de los Asentamientos, que guarda la memoria de la ciudad sumergida bajo el agua.

Termas, playas y aventura: todo lo que podés hacer en Federación

El gran imán de Federación es su Parque Termal, uno de los complejos más importantes del país. Cuenta con 12 piscinas de aguas termales que van de los 35°C a los 42,5°C, ideales para relajarse, aliviar el estrés o tratar dolencias musculares. El agua, que brota de napas a más de 1.200 metros de profundidad, es famosa por sus propiedades curativas.

El parque también ofrece un spa completo, masajes, tratamientos de belleza y jardines para desconectar del mundo. No es casualidad que en los últimos años se haya convertido en uno de los destinos termales más visitados de la Argentina.

Pero Federación es mucho más que termas. El Lago Salto Grande le da un marco natural único y es el escenario perfecto para deportes acuáticos como windsurf, jet ski, kayak y yachting. Sus playas, como Playa Grande, Playa Baly y Las Grutas, son ideales para tirarse al sol, refrescarse o animarse a algún deporte náutico.

Para los que buscan conocer la ciudad de otra manera, el City Tour en trencito recorre tanto la Nueva como la Vieja Federación (sumergida bajo el lago), pasando por el museo, el parque termal, el casino, el puerto y otros puntos clave.

