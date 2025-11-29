INDEC defiende sus revisiones y explica por qué la economía mostró un repunte inesperado

El INDEC revisó al alza siete de ocho meses del EMAE, transformando una tendencia negativa en positiva.

La economía creció 0,5% en el tercer trimestre y evitó la recesión anticipada por consultoras.

El sector financiero explicó cerca del 40% del crecimiento anual y fue la clave del cambio de tendencia.

El “end-point problem” del método de desestacionalización reubicó datos recientes dentro de la tendencia-ciclo.

Seis sectores muestran actividad superior a noviembre de 2023, mientras cinco continúan rezagados.

Para sostener la reactivación, analistas apuntan a inversión, exportaciones, baja de tasas y mayor crédito.

En medio de la sorpresa generalizada —y algunas suspicacias— por la revisión al alza de las series de actividad económica, el INDEC salió a explicar por qué los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cambiaron de tendencia y terminaron mostrando un crecimiento que permitió evitar la recesión en el tercer trimestre. El organismo estadístico buscó despejar cualquier especulación y apuntó tanto a factores sectoriales como a cuestiones metodológicas para justificar las correcciones.

El EMAE marcó en septiembre una suba mensual del 0,5%, pero lo más llamativo fue la revisión de siete de los ocho meses anteriores, lo que modificó el perfil de la serie desestacionalizada. Así, agosto pasó de un alza de 0,3% a 0,7%, y julio dejó atrás una caída de -0,1% para mostrar un modesto crecimiento del 0,1%. Con ese nuevo esquema, la actividad económica hilvanó suficientes mejoras para cerrar un trimestre con avance de 0,5%, cuando la mayoría de las consultoras anticipaba un escenario recesivo. Además, la serie ajustada alcanzó su punto más alto desde 2022.

El organismo identificó tres razones clave detrás de la revisión. La primera fue el efecto composición, derivado de la fuerte incidencia del sector de Intermediación Financiera. Según detalló el INDEC, la performance de los últimos meses en ese rubro —impulsada por el incremento en los servicios vinculados a préstamos y depósitos, y por un mayor volumen operado en títulos públicos por agentes y sociedades de bolsa— modificó el balance general. Ese sector, de hecho, explicó cerca del 40% del crecimiento anual de la actividad (+5%). Consultoras como C-P remarcaron que un 63% de ese desempeño depende de los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIMFI), que pueden mostrar crecimiento incluso en contextos de caída del crédito si se amplía el spread entre tasas activas y pasivas.

La segunda explicación se vincula con el funcionamiento del propio método de desestacionalización y un fenómeno conocido como “end-point problem”. Cada vez que se incorpora un nuevo dato, el algoritmo recalcula toda la serie, lo que implica reestimar la tendencia-ciclo y el componente irregular. El INDEC indicó que, con la llegada del dato de septiembre, subas que antes eran clasificadas como “irregulares” pasaron a integrarse en la tendencia-ciclo. Esa reclasificación es lo que convirtió una trayectoria que hasta agosto lucía prácticamente nula o levemente negativa en una pendiente positiva.

La tercera razón está relacionada con el cierre del trimestre. La inclusión del dato de septiembre permitió realinear el EMAE desestacionalizado con la proyección del PBI trimestral que se obtiene del mismo indicador. Ese ajuste adicional también contribuyó a modificar la lectura de los meses previos.

Para Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo Sostenible de Fundar, estas revisiones no deberían sorprender. Según explicó, son frecuentes en estadísticas de actividad, empleo o salarios, aunque en esta ocasión generaron ruido porque significaron un cambio de signo en los resultados. “Pasa mucho también en las series de empleo y salarios de la Secretaría de Trabajo”, señaló.

Más allá del repunte general, la economía argentina sigue mostrando una marcada heterogeneidad sectorial. De acuerdo con datos desestacionalizados de C-P, seis sectores operan por encima de los niveles de noviembre de 2023, mientras que otros cinco se mantienen por debajo. Entre los de mejor desempeño figuran Finanzas (+40,6%), Petróleo y minería (+15,2%) y Hoteles y restaurantes (+13,9%). En contraste, Construcción (-11,8%), Industria (-4,3%) y Administración Pública (-2,4%) continúan retraídos.

Las perspectivas hacia adelante abren un interrogante sobre los motores capaces de sostener esta incipiente reactivación. Con un gasto público en retroceso y un consumo privado afectado por salarios reales todavía débiles, la expectativa se posa en la inversión y las exportaciones. Para ello, analistas remarcan que serán decisivos un entorno de tasas más bajas y una mayor presencia del crédito, dos variables que pueden definir la continuidad del rebote.