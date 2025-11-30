Pullaro; “Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, nosotros compramos medicamentos a un 84% menos de su precio de lista”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, criticó este sábado al Gobierno nacional durante la inauguración del nuevo Hospital Regional de Rafaela. Pullaro se refirió al escándalo de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmando: “Mientras en Argentina se discute la coima de la ANDIS, aquí demostramos que adquirimos medicamentos a un 84% menos de su precio de lista”.

Según datos provinciales, este sistema de compras ha generado un ahorro de 182.000 millones de pesos para Santa Fe. Pese al estancamiento de la obra pública a nivel nacional, Pullaro destacó que su administración ha “acelerado” la ejecución de proyectos, finalizando lo que él describió como “el hospital más moderno del país”, con una inversión de más de 66.000 millones de pesos.

“En nuestra provincia, a ningún santafesino le falta un medicamento”, subrayó Pullaro, quien estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti, además de ministros y autoridades locales.

En relación a su comunicación con el Gobierno nacional, el gobernador expresó su deseo de recibir respuestas de la Casa Rosada, aclarando: “No se trata de dar votos para las reformas del Congreso. Apoyamos lo que consideramos correcto y rechazamos lo que no”. Además, enfatizó que siempre pondrá a Santa Fe por encima de los intereses partidarios.

Sobre su relación con el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, Pullaro aseguró que esta es buena, y prefirió esperar a tener temas concretos para discutir en conjunto.