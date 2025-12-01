Uruguay incautó 400 kilos de droga: “A partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir en las ciudades”

Sin embargo, los policías lograron identificar al ocupante y pasaron a revisar lo que había en la caja de la camioneta Chevrolet. Allí encontraron una gran cantidad de envoltorios con forma de ladrillo lo que, a simple vista, se veía que era algún tipo de droga. En ese momento, el conductor del vehículo fue detenido.



Luego se amplió la información y los agentes supieron que había otra camioneta –en este caso una Ford Ranger– que estaba involucrada con esta maniobra ilegal. Este vehículo fue localizado en la localidad de Quebracho, también en Paysandú. Un hombre fue detenido.



Las actuaciones policiales continuaron con tres allanamientos que permitieron la incautación de otros elementos, entre los que se destacan 11 bidones de combustible para avión y un visor nocturno.

“Hubo una persecución que duró más de 20 kilómetros. Fue muy riesgosa para los policías y para otras personas, obviamente. Pero resultó con la detención de la persona y la incautación de las sustancias”, destacó el jefe de Policía de Paysandú, Alejandro Sánchez, en una conferencia de prensa.

En total, se contabilizaron 414 kilos de pasta base y 1 kilo de cocaína. Esto totaliza unas 3 millones de dosis, lo que iba a generar una ganancia de USD 2 millones, según las estimaciones oficiales.

“Esto significa que en Montevideo y las capitales de los departamentos a partir de hoy va a haber muy poca droga para distribuir y esto también es una muy buena noticia desde el punto de vista de la salud pública y de los problemas que genera la adicción en el país”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en conferencia de prensa.

El funcionario destacó el trabajo de la Policía. “Hay un componente del trabajo, del sacrificio y el compromiso de dos policías conocedores profundos del territorio. Intuición mediante y abnegación al trabajo, dan finalmente con la captura de los delincuentes y los que estaban a cargo de este cargamento”, destacó.

Según detalló la Policía, el cargamento había caído desde el cielo y quienes lo ingresaron al país ni siquiera pisaron el suelo uruguayo: llegaron, tiraron larga y continuaron su rumbo. La droga viene de Colombia, Bolivia o Perú.

Tras la audiencia judicial realizada el viernes, se imputó a los dos detenidos. Uno de ellos tiene 56 años y posee dos antecedentes penales; el otro, sin antecedentes, tiene 26. A ambos se les atribuyó el delito de modalidad de transporte agravado por pertenecer a un grupo delictivo organizado, en calidad de autor.

Estarán en prisión preventiva hasta mayo de 2026, mientras avanza la investigación.

Una tercera persona, que logró fugarse de una de las camionetas detenidas, está requerida.

CON INFORMACION DE INFOBAE.