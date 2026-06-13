El Banco Central habilita una nueva etapa del crédito en dólares para empresas

El Banco Central flexibilizó parcialmente las restricciones al crédito en dólares.

Las empresas no exportadoras podrán acceder a préstamos financiados con depósitos en moneda extranjera.

Los tomadores deberán presentar garantías en dólares emitidas por firmas exportadoras.

La medida fue impulsada por reclamos de bancos privados de capital argentino.

Los grupos económicos con negocios exportadores aparecen entre los principales beneficiarios.

La autoridad monetaria busca ampliar el financiamiento manteniendo mecanismos de protección frente al riesgo cambiario.

El Banco Central de la República Argentina dio un paso que marca un cambio relevante en la política financiera vigente desde la crisis de 2001. A través de una nueva disposición, la autoridad monetaria flexibilizó parcialmente las restricciones para el otorgamiento de préstamos en dólares, permitiendo que empresas sin ingresos directos en moneda extranjera puedan acceder a financiamiento con fondos provenientes de depósitos de ahorristas, siempre que cuenten con determinadas garantías.

La medida fue formalizada mediante la Comunicación A8446 y representa una modificación puntual de un esquema regulatorio que durante más de dos décadas buscó evitar los riesgos asociados al denominado “descalce de monedas”, una de las principales causas de vulnerabilidad financiera observadas en distintas crisis económicas argentinas.

Desde la salida de la convertibilidad, los bancos tenían permitido utilizar los dólares depositados por los clientes únicamente para otorgar créditos a exportadores o a empresas vinculadas directamente con la actividad exportadora. El criterio respondía a una lógica prudencial: quienes recibían préstamos en dólares debían contar también con ingresos habituales en esa moneda para minimizar el riesgo de incumplimiento frente a eventuales fluctuaciones cambiarias.

La nueva decisión amplía ese universo de potenciales tomadores. A partir de ahora, compañías orientadas al mercado interno también podrán acceder a créditos en dólares financiados con recursos provenientes de depósitos privados. Sin embargo, la flexibilización no es total. Para acceder a esos fondos deberán presentar garantías en moneda extranjera emitidas por empresas exportadoras, mecanismo que busca preservar parte de las protecciones diseñadas para evitar desequilibrios financieros.

La resolución fue adoptada luego de que diversas entidades agrupadas en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) insistieran con la necesidad de revisar las restricciones vigentes. Los bancos de capital nacional venían planteando que las condiciones actuales limitaban el desarrollo del crédito y restringían oportunidades de financiamiento para numerosos sectores productivos.

La discusión, sin embargo, no estuvo exenta de diferencias dentro del propio sistema financiero. Mientras las entidades nacionales impulsaban una mayor apertura, los bancos privados de capital extranjero manifestaron reparos frente a cualquier modificación que pudiera incrementar la exposición al riesgo cambiario de empresas cuyos ingresos se encuentran denominados mayoritariamente en pesos.

La medida también se inscribe en una estrategia más amplia de flexibilización gradual impulsada por la conducción del Banco Central. Durante 2025, la entidad presidida por Santiago Bausili ya había habilitado préstamos en dólares para cualquier tipo de tomador, aunque exclusivamente cuando los recursos provinieran de financiamiento externo o de emisiones de obligaciones negociables realizadas por las entidades financieras. La principal diferencia es que ahora podrán utilizarse también los depósitos en dólares del sistema bancario local.

Entre los principales beneficiarios potenciales aparecen empresas que operan fundamentalmente en el mercado doméstico pero que forman parte de grupos económicos con presencia exportadora. En esos casos, las compañías exportadoras del holding podrían actuar como garantes, facilitando el acceso al financiamiento en moneda extranjera para otras unidades de negocio.

Los defensores de la medida sostienen que permitirá ampliar las alternativas de crédito y reducir costos financieros para sectores productivos que hoy enfrentan tasas más elevadas en pesos. Además, consideran que podría contribuir a dinamizar inversiones y proyectos de expansión empresarial en un contexto de búsqueda de mayor crecimiento económico.

Por otro lado, algunos especialistas advierten que el desafío consistirá en monitorear cuidadosamente la calidad de las garantías y la evolución de los riesgos asociados al endeudamiento en moneda extranjera. La experiencia argentina muestra que los ciclos de apreciación y depreciación del peso pueden alterar significativamente la capacidad de pago de quienes generan ingresos en moneda local.

Con esta decisión, el Banco Central introduce una modificación relevante en una de las regulaciones más sensibles heredadas de la crisis de comienzos de siglo. Aunque la apertura es limitada y mantiene resguardos específicos, representa un nuevo paso en la redefinición de las reglas que gobiernan el mercado financiero argentino.