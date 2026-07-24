147: respuesta rápida y atención al vecino, el canal directo con el Municipio

La Municipalidad de Rafaela continúa fortaleciendo la atención al vecino a través de la línea gratuita 147 Gestión de Reclamos, un servicio que se consolidó como el principal canal de contacto entre la comunidad y el Municipio. Con una respuesta ágil, seguimiento permanente y atención personalizada, el sistema permite canalizar consultas, reclamos y solicitudes de servicios de manera rápida y eficiente.



El servicio funciona de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, y también recibe consultas mediante WhatsApp al 3492 300270, el sitio web oficial y las redes sociales del Municipio. Cada comunicación es registrada en un sistema de gestión, derivada al área correspondiente y monitoreada hasta obtener una respuesta, garantizando que el vecino conozca el estado de su solicitud.



La coordinadora de la Oficina de Gestión de Reclamos, Marcia Tamagnini, destacó que el objetivo principal es brindar soluciones y acompañar a cada vecino durante todo el proceso. "El 147 es la puerta de entrada al Municipio. Nuestro compromiso es ofrecer una respuesta rápida, escuchar cada consulta y asegurarnos de que llegue al área correspondiente para que pueda resolverse en el menor tiempo posible", señaló.



Además, explicó que el trabajo no termina cuando se recibe un reclamo. "Cada solicitud tiene un seguimiento. Hacemos un monitoreo constante junto con las distintas áreas municipales para conocer el avance de cada caso y mantener informado al vecino. Esa cercanía y el acompañamiento son fundamentales para brindar una atención de calidad", afirmó.



Fuera del horario de atención, así como los fines de semana y feriados, la línea dispone de un contestador automático donde los vecinos pueden dejar su mensaje y un número de contacto. Al comenzar la siguiente jornada hábil, los operadores retoman esas consultas para darles curso y garantizar que ninguna inquietud quede sin respuesta.



De esta manera, el 147 continúa consolidándose como una herramienta clave para fortalecer la relación entre el Municipio y la comunidad, promoviendo una atención cercana, eficiente y orientada a brindar respuestas rápidas a las necesidades de los vecinos.