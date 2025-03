Eliminatorias UEFA: Europa comienza su camino al Mundial 2026

Apoco más de un año del comienzo de la Copa Mundial 2026, Europa, UEFA levanta el telón de sus Eliminatorias Mundialistas.

54 países (Todos los afiliados a UEFA menos Rusia, que sigue sancionado) fueron repartidos en 12 grupos, la mitad tiene cinco seleccionados, y la otra mitad seis.

Si bien la acción comienza este viernes, los grupos todavía no están conformados por completo. Los ocho selecciones que están disputando la Fase Final de la Nations League 2024/25 definirán el domingo su posición en la Eliminatoria: los cuatro equipos que avancen a semifinales irán a grupos de cuatro, mientras que los perdedores a zonas de cinco.

Formato de la clasificación

La ampliación de selecciones participantes en la Copa Mundial 2026 le dio a Europa tres plazas más, pasando de 13 a 16, lo que sepultó la posibilidad de cruces entre potencias en los grupos.

Cada zona se jugará en liguilla de todos contra todos a partidos de ida y vuelta. Quien termine primero de cada grupo clasificará directamente a la Copa Mundial 2026 (12 plazas).

En tanto las 12 selecciones que finalicen en el segundo puesto avanzarán la Fase de Play-offs, allí donde se les sumarán otras cuatro desde la clasificación general de la Nations League.

Los 16 equipos serán sorteados en cuatro rutas de semifinales y final, a partido único, dando a los ganadores las últimas 4 plazas Mundialistas de UEFA.

Los grupos de la muerte

Si bien las potencias europeas tienen un camino presuntamente allanado, el cruce entre España y Países Bajos por Nations League genera especial atención. El que pierda irá al Grupo G con Polonia, mientras que el ganador irá al E junto a Turquía y la compleja Georgia.

También se sigue de cerca lo que ocurra con Portugal y Dinamarca, el ganador enfrentará a Grecia y Escocia en el Grupo C, mientras que el perdedor a Hungría y República de Irlanda en Grupo F.

Finalmente vale destacar que el perdedor del cruce entre Alemania e Italia irá al Grupo I, mismo que cuenta con la Noruega de Haaland.

Cronograma de la primera fecha en las Eliminatorias UEFA

Viernes

14:00hs Chipre vs San Marino

16:45hs Inglaterra vs Albania

16:45hs Andorra vs Letonia

16:45hs Rumania vs Bosnia

16:45hs Polonia vs Lituania

16:45hs Malta vs Finlandia

Sábado

11:00hs Liechtenstein vs Macedonia

14:00hs Montenegro vs Gibraltar

14:00hs Moldavia vs Noruega

16:45hs República Checa vs Islas Feroe

16:45hs Gales vs Kazajistán

16:45hs Israel vs Estonia

