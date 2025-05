Los 4 delanteros que busca Atlético de Madrid para reemplazar a Ángel Correa

De momento Ángel Correa no volverá a jugar con Atlético de Madrid en su cancha. Los anuncios hechos por el argentino y Diego Pablo Simeone indican que se termina una era en el ataque colchonero. No hay tiempo que perder y el Cholo ya tendría hasta 4 nombres en la recámara para poder reemplazar al ex San Lorenzo de Almagro a partir del final del Mundial de Clubes. Se vienen meses movidos.

El Diario AS divide su lista en dos frentes. Thiago Almada es una opción para Atlético de Madrid por un contexto de juego similar al que se le ha visto siempre a Correa, pero no es el único. Si bien no molestaría comprar al extremo a manos de Lyon, lo cierto es que tampoco se descarta el arribo a préstamo de figuras como Darwin Núñez, Gonçalo Ramos o Fabio Silva tras el final de su cesión por la Unión Deportiva Las Palmas. En el Metropolitano a nivel de cuerpo técnico saben que Ángel no seguirá ligado al club.

“Hoy viví mi último partido en casa con esta camiseta que tanto amo. No fue un día, fue un cúmulo de recuerdos, emociones y gratitud. Gracias al club, a mis compañeros a esta afición increíble que siempre me hizo sentir uno más. Me llevo cada aplauso, cada ovación y cada momento en el corazón. Siempre estaré agradecido por todo lo que viví en el Atleti. ¡Gracias por tanto!”, palabras de Correa tras la goleada por 4-1 ante Betis que de momento marca el final de ciclo en la capital de España. Queda un duelo en Girona y el Mundial de Clubes para decir adiós.

Los nombres estipulados se suman a los Cuti Romero, Mathías Olivera y Alex Baena como objetivos en otras posiciones. De momento se descartan tato entradas como salidas antes de la llegada de un Mundial de Clubes que ahora mismo es el gran objetivo. No olvidemos que Simeone se medirá ante Botafogo, Seattle y PSG de Luis Enrique. Ya le ganó a los galos en la primera fase de esta nueva edición como de formato de la Champions League.

Correa abre un hueco que no es sencillo llenar. El argentino ingresó en su paso con Simeone en más de 237 como suplente. Un revulsivo que como ante Betis, incluso se dio el gusto de marcar desde el banco. La delantera no es la máxima prioridad del proyecto según indica AS, pero que nadie dude que con la marcha de Ángel se deja un vacío que no todos los nombres pueden rellenar. Almada, Darwin, Ramos o Fabio Silva, primeras opciones.

Atlético de Madrid niega la despedida de Correa

“Ante las dudas generadas al final del encuentro que ayer disputamos ante el Real Betis en el Riyadh Air Metropolitano, el club quiere aclarar que actualmente Ángel Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2026. Ningún club se ha puesto en contacto con nuestra entidad para iniciar negociaciones para un posible traspaso de nuestro delantero, ni su representante nos ha trasladado ninguna oferta por el internacional argentino”, comunicado del club colchonero ante todo lo publicado en estas horas. En México su arribo se da como hecho.

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero la leyenda de Correa en Madrid ya es eterna. Llegó siendo un niño desde San Lorenzo y tras casi 10 años, el argentino apunta a irse con un total de 448 partidos, 85 goles, 62 asistencias y un total de 3 títulos bajo el brazo de Diego Pablo Simeone. Tigres de México espera y el Cholo ya tiene nombres en la recámara.

