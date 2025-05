La confesión de Yael Falcón Pérez a los jugadores de Platense por el polémico penal para River: “Pidió disculpas”

La victoria de Platense sobre River en los penales calmó las aguas de lo que podría haber sido un escándalo. Un grosero error de Yael Falcón Pérez en un lateral derivó en el penal que le dio el empate agónico al Millonario, ejecutado por Franco Mastantuono.

Era la última jugada del partido cuando el balón salió por el costado. Solo faltaba que un jugador de la visita volviera a poner la pelota en juego para que llegara el pitazo final. Sin embargo, el colegiado se lo dio al local, que le sacó jugo al último ataque de la noche. Tras la definición por penales, el árbitro pidió disculpas.

Juan Pablo Cozzani, arquero del conjunto dirigido por la dupla Orsi-Gómez, reveló la conversación que tuvo el juez una vez finalizado el compromiso: “Antes de que termine me decía que no era. Ahora que terminó, un poco más tranquilos, me dijo que si era lateral para nosotros, pedía disculpas por su hijo. Que no fue malintencionado“.

“Le dije que ya está, que no pasa nada. Yo creo que era más del cuarto árbitro (Sebastián Martínez Beligoy), porque estaba más cerca. Fue una jugada que, si no hubiera terminado en el penal, pasaba de largo. Lo importante es que lo pudimos revertir”, reconoció el arquero.

Por qué el VAR no intervino en el lateral para Platense

A pesar de que la jugada del penal proviene de un claro error arbitral, el reglamento no permite que el VAR ayude en este tipo de situaciones. El protocolo indica que no puede haber intervención de la tecnología para un saque de manos.

Si bien era lateral para Platense, la jugada del penal comienza cuando el jugador de River volvió a poner la pelota en juego con sus manos. Desde Ezeiza solo hubieran podido llamar si consideraban que no había falta sobre Borja o si encontraban una mano o fuera de juego.

Fuente: bolavip