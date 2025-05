No se salvan ni Garnacho ni Lisandro Martínez: la tajante decisión de Manchester United tras el histórico fracaso en Premier y Europa League

En el Estadio San Mamés, Manchester United dilapidó su última oportunidad de terminar la temporada con una sonrisa. La derrota ante Tottenham en la final de la Europa League dejó a los Diablos Rojos sin competencias internacionales para la campaña 2025-26.

El cachetazo no solamente es deportivo, sino que también impactará de lleno en la economía del club inglés. Por esto, la dirigencia en Old Trafford ya le comunicó a Ruben Amorim que no tendrá un gran presupuesto para el próximo mercado de pases.

En ese contexto, la capacidad del entrenador portugués de conseguir incorporar jugadores de calidad dependerá de cuánto dinero ingrese a través de las ventas. Por ello, Manchester United tomó la decisión de declarar transferible a todo el plantel, sin excepción, tal como adelantó As.

Tras la final en Bilbao, Alejandro Garnacho dejó en claro que no sabe si continuará en Old Trafford más allá de esta temporada y la última información de The Athletic lo confirma. Amorim le comunicó al Bichito que no lo tendrá en cuenta para la próxima campaña y que debe buscarse equipo.

Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra inmerso todo el plantel, también podría haber cambios para Lisandro Martínez, sobre todo si llega alguna jugosa oferta por el campeón del mundo con la Selección Argentina.

Una de las bajas inminentes será la de Victor Lindelof, cuyo vínculo con Manchester United finaliza el 30 de junio. La dirigencia y el jugador acordaron no continuar con la relación contractual, por lo que el sueco seguiría su carrera en Italia o España.

Los números de Alejandro Garnacho en la temporada

En el curso de la temporada 2024/25, el delantero argentino de 20 años lleva disputados un total de 58 partidos entre todas las competencias. En los mismos, convirtió 11 goles y aportó 10 asistencias. Además, recibió 5 tarjetas amarillas.

El precio que Manchester United le puso a Alejandro Garnacho

A lo largo de las últimas semanas, en la previa a lo que fue la final de la UEFA Europa League, al futbolista lo vincularon con Atlético de Madrid, Napoli y Chelsea, quienes lo tienen en carpeta para la siguiente temporada.

Según lo informado por el medio Daily Star, los Red Devis negociarán a Garnacho siempre y cuando la oferta sea de por lo menos 65 millones de libras esterlinas, es decir, poco más de 76 millones de euros, una cifra más elevada a la que pidieron en el mercado de pases de invierno.

Fuente: Bolavip