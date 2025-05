Russo prefirió no hablar de Boca, pero tampoco desmintió un posible retorno

Este domingo luego de la eliminación de San Lorenzo ante Platense en el Nuevo Gasómetro, Miguel Ángel Russo entregó su análisis a la prensa en una charla en donde evitó hablar de Boca Juniors.

Esta situación se debe a los fuertes rumores que lo vinculan como nuevo entrenador del Xeneize luego de la partida de Fernando Gago, quien fue cesanteado por la institución tras la derrota del Superclásico.

"Hablo de San Lorenzo, nada más", fue una de las respuestas ante las insistentes consultas del grupo de periodistas que cubrieron el encuentro en el Bajo Flores.

Posteriormente y ante la consulta por parte del cronista de TyC Sports sostuvo: "No la hagas porque no te voy a responder nada", respondió.

"En el día de hoy no te respondo nada, no tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo quiera", puntualizó en una situación en donde evidentemente tampoco descartó que su futuro será lejos del boquense.

Sobre la caída ante el Calamar indicó: "Hoy me invade la derrota, el dolor, todo lo que digan yo no escucho nada ni me interesa, en el buen sentido lo digo. Hay que saber hablar, decir las cosas", puntualizó.

"Estamos dolidos, es normal, pero esto es fútbol, hay que seguir. Es un equipo joven, con mucho camino por delante, es fútbol y a nadie le gusta perder", dijo.

Fuente: 442