¿Dónde ver el Buenos Aires P1?

El circuito más importante del mundo, el Premier Pádel, regresa a Argentina con el Buenos Aires P1 en el Parque Roca y el Parque Olímpico de la Ciudad, en un evento que promete una convocatoria que será histórica con la presencia de los mejores jugadores del planeta.

El cuadro principal comenzó ayer 27 de mayo y finalizará el domingo 1° de junio, en lo que promete ser uno de los eventos deportivos más destacados del año, ya que la cancha principal se instaló en el estadio Mary Terán de Weiss, en el Parque Roca, con una capacidad para 15 mil espectadores. Las canchas donde se juega la clasificación y se utilizan para los entrenamientos, se instalaron en el Pabellón América del Parque Olímpico.

En los días previos, figuras invitadas como los ex futbolistas Carlos Tévez y Diego Milito, el ex número 1 del mundo de Pádel Alejandro Lasaigues y el Secretario de Deportes de la Ciudad y ex jugador de Los Pumas, Fabián “Chino” Turnes, estuvieron probando el court central.

El evento más importante de este deporte en América Latina -entradas en venta en Ticketek- contará con jugadores de países como Argentina, España, Portugal, Italia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Rusia y Chile. Entre los jugadores más destacados se encuentran varios argentinos, que ocupan las primeras posiciones del ranking mundial.

Los principales candidatos al título en la rama masculina son los N°1 del ranking, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, quienes ya ganaron tres títulos este año. También se destacan como grandes favoritos otro argentino, Federico Chingotto, y Alejandro Galán, de España, que acaban de consagrarse como campeones en la etapa de Asunción del Paraguay.

Delfi Brea, uno de los mayores atractivos del Buenos Aires P1

En el cuadro femenino, una de las parejas más destacadas es la que forman la porteña Delfina Brea junto con la española Gemma Triay, ganadora de los últimos cuatro títulos en 2025. Sus grandes rivales son las españolas N°1 del ranking, Paula Josemaría y Ariana Sánchez. Esta será la primera visita de Argentina Premier Pádel a la Ciudad de Buenos Aires, ya que en 2022 y 2023 se disputó en Mendoza, mientras que en 2024 la sede fue la ciudad de Mar del Plata.

