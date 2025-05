Mundial Sub-20: la Selección Argentina tiene grupo confirmado para el certamen

En cuanto al formato, el Mundial tendrá seis grupos de cuatro equipos, en los que se jugará un formato todos contra todos a una sola vuelta y avanzarán a la siguiente fase los dos mejores de cada zona, sumado a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán partidos eliminatorios desde octavos de final en adelante para definir al campeón. A su vez, las sedes serán el Estadio Nacional de Santiago, el Estadio El Teniente de Rancagua, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso y el Estadio Fiscal de Talca.

La 24° edición de la competencia juvenil no contará con el vigente campeón que es Uruguay, que no tuvo un buen papel en el Sudamericano y no logró asegurar su presencia.

Los grupos del Mundial Sub-20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria

