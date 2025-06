Favio Orsi sobre el título alcanzado: "Estábamos convencidos de que se podía dar"

Platense se quedó con su primer título en toda su historia y lo hizo ganando la gran definición 1 a 0 frente a Huracán en un partido que se celebró en el estadio Único Madre de Ciudades en el marco de la final del Torneo Apertura 2025.

Luego de la importante victoria, Favio Orsi, uno de los integrantes de la dupla técnica del equipo de Vicente López habló con ESPN sobre el icónico suceso.

“Es una locura. Lo soñábamos; estábamos convencidos de que se podía dar. Nos tocó un equipo más difícil que el otro", dijo.

En esta línea agregó: "Y en este momento tan especial, se me viene mi viejo a la cabeza. Me hubiese gustado poder darle un abrazo, ahora, pero (aunque no esté) lo siento cerca”, puntualizó.

“Es una emoción muy grande. Nos costó mucho llegar acá. El camino recorrido es muy largo. Pero para ser campeón había que ganarle a todos, y así lo hicimos”, continuó.

Orsi remarcó que la pasión y el sentimiento por el fútbol se lo debe a su padre. "Mi viejo (era) mi compañero. (Lo perdí) hace un mes y medio. Faltó poquito, pero le agradezco a la vida por todas las cosas que compartí con él. Soy muy agradecido. E insisto, lo siento cerca, sé que anda por acá”, señaló.

"Si cuando uno termina de hacer algo, siente que valió la pena, el camino está logrado. Y hoy les pedí eso, como en los (últimos) cuatro partidos. Que después del esfuerzo, después del partido, sea cual sea el resultado, podamos sentir que valió la pena”, sentenció.

Se debe recordar que con este triunfo, el Calamar jugará la edición 2026 de la Copa Libertadores de América.

Fuente: 442