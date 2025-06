Alexis Mac Allister y su ausencia en la Selección Argentina: ”Me da bronca”

Alexis Mac Allister, sin dudas, es la gran ausencia en la lista de convocados de Lionel Scaloni para los partidos que la Selección Argentina tendrá que afrontar por las jornadas 15 y 16 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo del 2026 contra Chile este viernes 5 de junio y frente a Colombia el martes 10.

En un primer momento llamó la atención, porque, por rendimiento, el ex Argentinos Juniors y Boca fue de lo más destacado del combinado albiceleste en la temporada europea que acaba de finalizar, en la que se coronó campeón de la Premier League con el Liverpool. Por eso, las especulaciones estuvieron a la orden del día.

No obstante, el propio Alexis Mac Allister le puso el freno a los comentarios, al aclarar que se trata de una molestia física que le está exigiendo descansar: “No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día. Pero durante el año estuve con algunos problemas. No hay una lesión grande, es chica, pero es preferible descansar ante que agrave. Tenemos el Mundial muy cerca”, reconoció en diálogo con DSports Radio.

Asimismo, en relación con el certamen que se disputará en los Estados Unidos, México y Canadá el año que viene, remarcó que no se puede relajar porque a la Selección Argentina le sobran alternativas en su puesto: “Somos conscientes de que estamos en la Selección. Siempre aparecen buenos jugadores, y eso hace que no nos relajemos nunca y que queramos estar acá”.

Siempre sobre esa línea, Alexis Mac Allister añadió: ”Esos son los dos puntos más fuertes. Siguen viniendo jugadores de calidad, y estamos contentos e ilusionados con el futuro. Siempre lo mejor es ganar, es lo que más me importa a mi. En Liverpool y en la Selección priorizo eso. Estoy contento en donde estoy, ojalá que lo que venga, sea de la mejor manera”.

La importancia de la presencia de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la Selección Argentina

“Lo importante es tener líderes como (Lionel) Scaloni; Leo (Messi), Fideo (Di María) en su momento, (Nicolás) Otamendi… son jugadores que nos llevaron por el camino de seguir intentándolo. O Leo, que ganó todo y quiere seguir consiguiendo cosas”, comentó el futbolista del Liverpool, a raíz de quiénes son las voces que marcan el camino dentro del seleccionado nacional.

Para cerrar, admitió su ilusión por estar en la nómina que irá en busca del bicampeonato a la Copa del Mundo del 2026: “Estoy con mucha ansiedad de jugar otro Mundial, este año va a ser clave. El Mundial va a ser muy complicado. Francia, España, están en un gran nivel. Brasil en los Mundiales siempre se hace fuerte y más con Ancelotti”.

Fuente: bolavip