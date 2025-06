La dolorosa frase de uno de los nenes apartado de Newell’s por sacarse una foto con un jugador de Central

El escándalo por la insólita sanción de Newell’s a nenes de nueve años de las inferiores por sacarse una foto con Ignacio Malcorra sigue teniendo repercusiones. Tras conocerse la versión oficial de la Lepra sobre lo ocurrido, en las últimas horas, el papá de uno de los nenes reveló cómo atraviesan este momento y desmintió a la dirigencia.

Franco Andrés Núñez habló sobre la situación de su hijo y fue muy crítico con la decisión de los dirigentes de Newell’s. “Fuimos a una reunión un martes, ahí a Malvinas, no nos dieron otro motivo que sancionar directamente a los chicos. Los padres hablamos de por qué sancionar a los chicos, que nos sancionen a los padres, que no los vayamos a ver, pero que ellos sigan entrenando. Pero firmaron que no y que no iban a permitir que los chicos no fueran sancionados", aseguró.

Además, desmintió uno de los argumentos oficiales para apartar a los chicos, que eran unas supuestas amenazas: “Eso es todo mentira. No hubo amenazas para nadie. A mí nadie me amenazó. Que yo sepa, eso no pasó”.

En esta misma línea, el hobre habló de la enseñanza que se les da a los nenes. Lo hizo con una frase contundente: “Acá lo más importante es la educación de los chicos y enseñarles que están haciendo un deporte, que es lo más lindo que hay. Que se metan con los chicos me pareció lamentable, siendo educadores como dicen que son”.

Luego de tanto revuelo y polémica, Núñez reveló una charla que tuvo con su hijo, que no entendía la sanción. “Mi hijo lo único que me dijo fue ‘¿Qué hice de malo, papá?’, es lo que me preguntó. ‘¿Por qué no puedo entrenar si yo quiero ser jugador de fútbol? Vi a un jugador y me saqué la foto’“, afirmó en diálogo con Cadena3 de Rosario.

En medio de esta incertidumbre sobre su futuro, el pequeño tomó una fuerte decisión: no volver más al club. “Mi hijo lamentablemente no quiere ir más a Newell’s. Yo fui a hablar por el tema del pase para retirar a mi hijo y me dijeron que tengo que esperar a que se cumpla el plazo para hablar del pase”, contó.

Por último, Núñez afirmó que esta determinación de Newell’s no contribuye a la convivencia entre hinchas de ambos clubes en la ciudad y fue durísimo: “Como estamos viviendo no se puede vivir. No puede ser que no te puedes sacar una foto con un jugador de Central o con uno de Newell’s porque alguien te va a decir algo. ¿Dónde estamos viviendo? Me parece algo que no tiene explicación y (más) que se metan con criaturas de nueve años".

Qué dijo el presidente de Newell’s sobre la sanción a los jugadores de las inferiores de nueve años

“Esto sucedió hace 50 días aproximadamente. Yo me acerqué a Malvinas y tuve una reunión con los padres de los nenes. No se tomó ninguna medida disciplinaria contra los chicos ni contra las familias; al contrario, algunos padres quisieron sacar a los chicos del club porque decían que recibían amenazas telefónicas de otros padres de la categoría. Es una locura, pero la ciudad está así”, dijo Ignacio Astore en una entrevista que le brindó al programa Radio Con Vos.

Luego, fundamentó la decisión que tomó el club. “Había padres que querían sacar a los chicos por temor a posibles agresiones, porque siempre hay gente que no piensa que son chicos de ocho años de edad. Incluso yo tengo fotos con otros jugadores y no pasa nada. Hay padres que han llorado por esta situación. Por eso tomamos la decisión de enfriar las aguas con esta medida”.

Fuente: TN