En medio de los rumores de Newell’s, Inter Miami se mueve como nunca para cerrar la renovación de Messi

La llegada de Ángel Di María Rosario Central no solamente condiciona el futuro de los canallas en Argentina. Diferentes rumores han surgido a lo largo de las últimas horas y hablando concretamente de una posible unión entre Newell´s Old Boys y Lionel Andrés Messi. Inter Miami empieza a moverse ante la posibilidad de perder a su máxima estrella de manera gratuita a finales de año y con todavía muchos objetivos por delante en Estados Unidos. Hay fechas claves

Diario AS y TNT Sports indican que el equipo de David Beckham se ha movido como nunca a lo largo de las últimas semanas buscando la prolongación del contrato de Messi. No es un tema menor para la ciudad de Miami, tampoco para toda una MLS que se ha visto inundada de dinero por la presencia del argentino. Se reporta como desde Las Garzas ofrecerán al capitán de la Selección Argentina un nuevo vínculo contractual por hasta 12 meses y donde únicamente resta por saberse que cantidad de marcas pueden sumarse para incluso mejorar el sueldo de La Pulga.

“¿Mi renovación? No sé nada”, dejaba caer Messi a lo largo de las últimas semanas por Estados Unidos. Una declaración que prendió todas las alarmas en medio de los rumores de una posible conexión con Newell´s Old Boys. Lionel jamás ha negado su fanatismo por el conjunto leproso y no nos olvidemos que únicamente tiene contrato en Miami hasta finales de este 2025. Se pretende que como mínimo hasta el Mundial de selecciones del año 2026, pueda seguir ligado al equipo de David Beckham y Jorge Más.

Ambos medios reportan que los primeros movimientos de Miami dan sus frutos. Se indica que Messi habría dado el visto bueno a continuar las charlas para renovar su contrato. Supondría un freno total al sueño que existe en la ciudad de Rosario para verle con Newell´s Old Boys. Se espera que a lo largo de las próximas semanas y habrá que ver si no en pleno Mundial de Clubes de la FIFA, todo pueda anunciarse. Hasta diciembre del año 2026 se quiere a Leo en la MLS

En Rosario esperan novedades hasta nuevo aviso. Poder contar con los servicios de Messi en el fútbol argentino supondría una victoria integral para AFA y Newell’s en tiempos de vacas flacas para el conjunto leproso. Solamente el tiempo dirá que ocurre y si tras el arribo de Ángel Di María a Rosario central, se puede soñar con ver a otro campeón del mundo en Qatar 2022 disputando torneos anexos a CONMEBOL.

Mascherano cruza los dedos por Messi

“No soy yo el que debe decir, acá hay una área deportiva que tiene que responder. Yo, como entrenador, deseo que Messi pueda renovar lo antes posible y que la noticia pueda ser dada lo antes posible, sobre todo para la tranquilidad de los aficionados, de todo lo que rodea el club…Esperamos tener buenas noticias en el corto plazo. Yo no soy el director deportivo, no estoy en medio de las negociaciones, no tengo idea“, dejaba caer el entrenador de Inter Miami semanas atrás. Una declaración que va de la mano con los intereses de toda la MLS tanto a nivel deportivo como económico.

No es gratuito que Mascherano quiera seguir contando con un Messi que pronto alcanzará los casi 38 años. A lo largo de las últimas cinco semanas el argentino ha firmado su mejor seguidilla de partidos en Miami. En este momento ningún futbolista del soccer de los Estados Unidos ha podido contribuir tantas veces como el argentino al marcador. Son ya 10 goles y 6 asistencias que le hacen estar únicamente a 20 gritos sagrados generados de su mejor campaña por USA. Restan seis meses para conseguirlo.

Fuente: bolavip