Batata Clerc apuntó contra Sabalenka por sus polémicas declaraciones luego de caer en la final de Roland Garros: “Mala perdedora”

A lo largo de la historia, el tenis argentino tuvo grandes exponentes. Sin dudas, Guillermo Vilas y José Luis Clerc fueron pioneros y fundamentales para que luego haya más generaciones de enormes tenistas argentinos. Batata Clerc supo ser número 4 del mundo, además alcanzó en dos oportunidades la final de Roland Garros -en 1981 y en 1982- además de conseguir nada más y nada menos que 27 títulos a nivel ATP.

Además de haber sido un enorme tenista, Batata es uno de los comentaristas de tenis más destacados de habla hispana. La dupla que conforma junto a Luis Alfredo Álvarez en ESPN es memorable y ellos se convirtieron en la voz del tenis, al menos para toda Latinoamérica. El pasado domingo, Carlos Alcaraz superó a Jannik Sinner en la final de Roland Garros y en plena transmisión, Clerc le dedicó unas duras palabras a Aryna Sabalenka, por sus declaraciones realizadas el día sábado tras caer en la final femenina del Major parisino. Batata dijo: “Mala perdedora, no puede decir que jugó el peor partido de las dos semanas. Bancatela, perdiste y chau”.

¿Qué había dicho Aryna Sabalenka tras perder la final de Roland Garros con Coco Gauff?

Una vez que concluyó la final, Aryna Sabalenka habló en la ceremonia de premiación y allí no pudo contener las lágrimas. Si bien agradeció a la organización y felicitó a Coco Gauff, también hizo un breve balance de su desempeño en la final y afirmó haber jugado un tenis terrible. Pero en la conferencia de prensa se explayó más y ahondó en ese análisis, inclusive sus palabras fueron tomadas con cierto malestar por los fanáticos y analistas del tenis ya que consideraron que le quitó méritos a la estadounidense.

Sabalenka dijo: “Tengo que decir que en las dos últimas semanas he jugado partidos muy duros, con jugadoras realmente increíbles. Definitivamente jugué a mejor nivel que en la final. Sinceramente, fue el peor tenis que jugué en los últimos no sé cuántos meses. Las condiciones eran terribles, y ella simplemente fue mejor en esas condiciones que yo. Creo que ha sido la peor final que he jugado en mi carrera”.

Además, agregó: “A veces pasa. Te despertás y no te sentís en tu mejor momento, y otra jugadora va a por lo que sea y funciona, y a vos no te funciona nada. Estaba luchando mucho, e intentaba por todos los medios encontrar la manera de jugar en estas condiciones, pero supongo que hoy no era el día”.

“Fue complicado en estas condiciones hacer cosas que hacía, por ejemplo, en Madrid y que sé que tengo que hacer contra ella para ganar. Se sentía como una broma, honestamente. Hoy no pude. Realmente espero que la próxima vez que juguemos, si van a ser las mismas condiciones, voy a jugar probablemente un poco más inteligente, no apresurar las cosas, y tratando de seguir ahí, intentando luchar. Era bastante divertido porque era como el viento va como loco”, afirmó la bielorrusa.

Una caída dolorosa

La número 1 del mundo reflexionó: “Supongo que sólo tenés que, una vez más, dar un paso atrás, aprender y salir ahí fuera y ser mejor, pero ahora mismo no sé cómo no ser dura conmigo misma. Sinceramente, es el peor partido que jugué en los últimos dos meses. No me importaría jugar así en, no sé, cuarta ronda o cuartos de final, pero en la final de un Grand Slam, es un poco… no está bien”.

“Eso duele. Especialmente cuando estás jugando un tenis realmente bueno durante toda la semana. Si Iga me hubiese ganado el otro día, creo que hubiese salido hoy y conseguiría la victoria. Simplemente duele. He estado jugando muy bien, y luego en el último partido, salir ahí y hacer lo que hice, duele”, concluyó Sabalenka.

