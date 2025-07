Reforma de la Constitución: "Mucho ruido y pocas nueces"

Por Jorge Levin

La Convención Reformadora de la Constitución de Santa Fe comenzó en un clima de desconfianza.

Ocho comisiones abordarán la modificación de 42 artículos de la Constitución, pero la atmósfera política entorpece el proceso.

Desde su inicio, ha habido acusaciones y dudas sobre la legitimidad de los 68 convencionales, excluyendo a Alejandra Oliveras, quien está en estado crítico.

El primer encuentro fue un acto tenso, resaltando la decadencia política actual y el distanciamiento ciudadano de las urnas.

La constitución de comisiones reveló disputas internas en la oposición y acusaciones sobre manipulación por parte del oficialismo.

Felipe Michlig, presidente de la Convención, ha sido un ancla de estabilidad en medio del caos.

Los artículos 11 y 72, que abordan el voto doble y la mayoría simple, generan divisiones significativas.

La salvaguarda de las mayorías especiales es considerada esencial para evitar tiranías y asegurar un equilibrio de poder.

Una advertencia del líder peronista resalta la importancia del consenso en un contexto de desencuentro.

La reforma real iniciará en la segunda semana de sesiones, con la fecha límite del 14 de septiembre en el horizonte.

La Convención Reformadora de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que comenzó su labor el lunes, se enfrenta a un clima de suspicacia y desconfianza que desafía la magnitud de este proceso fundamental. A partir de la próxima semana, los miembros de las ocho comisiones se embarcarán en el tratamiento de los proyectos que pretendan modificar 42 artículos de la Constitución provincial, un hecho que debería ser histórico y motivo de celebración. Sin embargo, la bruma política actual entorpece su real dimensión.

Desde su inicio, la convención ha estado marcada por un ambiente tóxico, cargado de acusaciones y desconfianzas, donde los sectores de la oposición han revitalizado las críticas que utilizaron durante el debate de la Ley de Necesidad de Reforma de la Constitución en diciembre de 2024. Esto ha culminado en una atmósfera enrarecida en la que muchos cuestionan la legitimidad de los 68 convencionales, excluyendo a Alejandra Oliveras, quien se encuentra en estado crítico tras sufrir un ACV. Esa es una preocupación personal y humana que no debe olvidarse en medio del conflicto político.

El primer encuentro, en vez de ser un acto protocolar para celebrar la inauguración de la convención, se convirtió en un espectáculo lamentable que evidencia la decadencia de nuestra política contemporánea. Nos preguntamos por qué los ciudadanos se alejan de las urnas cuando presenciamos un teatro político en el que predominan las acusaciones y el intercambio de culpas entre legisladores. El acto inaugural estuvo marcado por ataques mutuos y una acusación constante de la existencia de pactos oscuros entre opositores y oficialismo, lo que no favorece la credibilidad del proceso ni de sus actores.

La constante incertidumbre se vio reflejada nuevamente este miércoles, durante la constitución de las comisiones de trabajo. Las acusaciones de manipulación del reglamento por parte del oficialismo salieron a la luz, pero pronto se tornaron en un enfrentamiento interno entre los bloques opositores. La falta de diálogo efectivo y la necesidad de aparentar posición de fuerza solo han contribuido a generar confusión y desconcierto.

En medio de este tumulto, la figura del presidente de la Convención, Felipe Michlig, ha sido un ancla de estabilidad. Su capacidad para gestionar el caos ha sido crucial, evitando que las sesiones se conviertan en un verdadero descontrol.

No obstante, la real convivencia política se pondrá a prueba en los próximos días, pues los artículos 11 y 72, que abordan el voto doble de la presidencia y la necesidad de mayoría simple para aprobar las reformas, aún son causa de división. Aquí radica un desafío central: el artículo 72, enunciado por el ex juez Carlos Renna, establece que las mayorías especiales son un salvaguarda crucial frente a la potencial tiranía de las mayorías simples. Este principio es esencial para asegurar un equilibrio de poder y fomentar los acuerdos necesarios.

Desde la oposición, tanto moderada como más radical, este artículo se considera fundamental para la integridad y eficacia del proceso. La advertencia del líder del bloque peronista, Juan Monteverde, al convencionar y gobernador Maximiliano Pullaro sobre la importancia de ceder ante la búsqueda de consenso es una llamada a la razón en medio del desencuentro.

Mirando hacia adelante, la verdadera etapa de reforma comenzará en la segunda semana de sesiones, mientras la fecha límite del 14 de septiembre se acerca. A medida que avanzamos, es crucial recordar que la política debe ser un espacio de diálogo y construcción colectiva, en donde las sospechas no ahoguen el potencial de una transformación significativa para la Constitución provincial. Solo así podremos evitar que esta convención, en lugar de ser un hito de progreso, caiga en el olvido como otro episodio fallido de nuestra historia política.