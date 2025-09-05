Messi sincero: ve difícil llegar al Mundial 2026

Lionel Messi expresó su emoción tras la victoria de la Selección Argentina sobre Venezuela, afirmando: "He vivido muchas experiencias en esta cancha, buenas y no tan buenas, pero siempre es un placer jugar en Argentina".

El astro del fútbol confirmó que podría haber disputado su último partido “por los puntos” en el país, aunque dejó abierta la posibilidad de participar en el Mundial 2026, señalando: “Ahora es día a día, intentando sentirme bien y siendo sincero conmigo mismo”.

Además, Messi reflexionó sobre las críticas que enfrentó durante su carrera en la selección, especialmente cuando no se lograron los objetivos. “Por muchos años tuve el cariño en Barcelona, y mi sueño era tenerlo aquí, con mi gente. Poder terminar de esta manera es lo que siempre soñé”, concluyó.