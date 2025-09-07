La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó una nueva Constitución tras ocho horas de sesión y con amplio consenso político.

El 93,1% de los artículos obtuvo los dos tercios de los votos; solo seis fueron sancionados por mayoría simple.

Se incorporó una cláusula transitoria que habilita al gobernador Maximiliano Pullaro a buscar la reelección en 2027, con 67% de apoyo.

La reforma elimina fueros parlamentarios, reelecciones indefinidas y busca reducir costos de la política.

Amplía derechos para colectivos invisibilizados y consagra un artículo clave sobre educación, aunque la provincia aún no tiene ley educativa.

El proceso fue celebrado como histórico por su consenso y por modernizar las instituciones santafesinas.

“La provincia de Santa Fe tiene nueva Constitución”. Con esa frase, Felipe Michlig, presidente de la Convención Reformadora, selló este sábado el final de una maratónica sesión de ocho horas que cerró un proceso histórico. Entre abrazos, aplausos y cierta emotividad, los convencionales dieron por concluida una reforma que llevó años de discusiones frustradas y que ahora se convirtió en una realidad con amplio respaldo político.

El dato que más celebraron los organizadores fue que el 93,1% de los artículos aprobados consiguió los dos tercios de los votos, lo que refleja un consenso transversal pocas veces visto en la política santafesina. Solo seis artículos fueron sancionados por mayoría simple. “Esto habla de la capacidad de diálogo y del esfuerzo de todas las fuerzas por construir acuerdos”, destacó Michlig en diálogo con El Litoral.

Reelección con cláusula transitoria

Uno de los puntos más comentados de la reforma fue la cláusula transitoria que habilita al actual gobernador, Maximiliano Pullaro, a presentarse a la reelección en 2027. La disposición obtuvo el 67% de los votos positivos y, según Michlig, fue aprobada con una facilidad inesperada: “Se hablaba mucho del impedimento de la reelección, pero cuando llegó el momento casi no tuvo discusión”.

De todas formas, el dirigente radical remarcó que la posibilidad de un nuevo mandato dependerá de una serie de definiciones políticas internas: “Primero el partido, luego el frente y, finalmente, la gente decidirán. No hay que menoscabar la importancia del voto popular”.

Transparencia y fin de privilegios

La nueva Constitución introduce cambios que buscan, según sus redactores, “terminar con los privilegios de la dirigencia política”. Entre ellos, la eliminación de fueros parlamentarios, el fin de las reelecciones indefinidas y la reducción de los costos de la política. También se fijan elecciones cada cuatro años para localidades pequeñas, con el objetivo de dar previsibilidad y evitar campañas permanentes.

“Lo que aprobamos es un paso hacia poderes del Estado más transparentes y más eficientes, que estén al servicio del progreso y no de las corporaciones políticas”, resumió Michlig.

Derechos ampliados y deudas pendientes

La reforma también fue celebrada por la incorporación de nuevos derechos para colectivos históricamente invisibilizados. Diversidad, género, educación y garantías sociales fueron algunos de los ejes en los que se avanzó, en contraste con la Constitución anterior, que no contemplaba estas cuestiones.

Uno de los artículos que más se destacó es el referido a la educación, con un reconocimiento constitucional explícito. Sin embargo, Michlig reconoció una contradicción: “Santa Fe tendrá una excelente cláusula sobre educación en la Constitución, pero sigue siendo la única provincia del país sin una ley de educación. Ese será un desafío inmediato”.

Consensos en tiempos de grieta

El contexto político nacional marcaba riesgos de polarización o de una reforma de sesgo conservador. Sin embargo, los convencionales lograron un texto de equilibrio, con aportes de todos los bloques. “Lo que estaba escrito se fue modificando en base a los aportes de todos. Incluso la primera minoría, Unidos, aceptó incorporar propuestas de otros sectores”, explicó Michlig.

El resultado fue una Constitución que, según los propios convencionales, combina modernización institucional, austeridad política y ampliación de derechos ciudadanos.

Un cierre con sabor histórico

La votación final fue acompañada de gestos emotivos en el recinto. La frase de Michlig no estaba preparada, pero sintetizó el clima del momento: “Fue como llegar a la cima de una montaña, primero el Aconcagua y después el Everest”, graficó.

Tras décadas de intentos fallidos, Santa Fe se convirtió en la última provincia en actualizar su Constitución. La reforma abre ahora un nuevo escenario político: con Pullaro habilitado para buscar otro mandato, con instituciones rediseñadas para limitar privilegios y con demandas ciudadanas que ganaron reconocimiento formal.

“Todo es perfectible, pero dimos un paso enorme. Hoy Santa Fe tiene una Constitución moderna, más democrática y con bases firmes para el futuro”, concluyó Michlig, sintetizando el espíritu de una jornada que ya se inscribe en la historia santafesina.