Santa Fe consagró la educación como derecho en su nueva Constitución

La Convención Reformadora de Santa Fe aprobó con 50 votos a favor y 15 en contra una reforma constitucional que refuerza el rol del Estado en la educación.

La nueva Carta Magna declara obligatoria la educación primaria y secundaria y garantiza que nunca podrá ser abandonada ni por el Estado ni por el sector privado.

Radicales, peronistas, socialistas y macristas lograron un acuerdo histórico, pese a no haber sancionado aún una ley de educación provincial.

Sectores opositores como LLA y SVyL criticaron el texto por considerarlo “socialista” y por no incluir más referencias a la familia ni prohibiciones al adoctrinamiento.

El debate incluyó miradas sobre la educación como derecho base para la igualdad, la democracia y el ascenso social.

La gran incógnita es si este consenso abrirá finalmente la puerta a la sanción de una ley de educación en Santa Fe, la única provincia que aún carece de ella.

La décima sesión de la Convención Reformadora de Santa Fe dejó como saldo uno de los cambios más significativos del proceso: la ampliación y jerarquización del capítulo dedicado a la educación en la nueva Constitución provincial. Con 50 votos a favor y 15 en contra, los convencionales aprobaron un paquete de reformas que obligan al Estado a garantizar el derecho a la educación, declaran la obligatoriedad de los niveles primario y secundario y aseguran que, en ningún caso, podrá abandonarse la responsabilidad estatal ni excluir a la educación privada.

El consenso alcanzado entre radicales, peronistas, socialistas y macristas sorprendió incluso a los propios actores políticos, que durante años no lograron acordar una ley de educación provincial. La reforma, impulsada inicialmente por el oficialismo y enriquecida con aportes del justicialismo, marcó un punto de inflexión en un debate donde también se hicieron escuchar las críticas de sectores opositores más duros, en particular los convencionales de La Libertad Avanza (LLA) y Somos Vida y Libertad (SVyL), que acusaron a la mayoría de imponer una visión “socialista”.

El eje del debate

La modificación de cinco artículos de la Carta Magna santafesina blinda el rol indelegable del Estado. En palabras del ministro de Obras Públicas y convencional Lisandro Enrico, la reforma es “fruto de estos tiempos” y busca mejorar un sistema educativo cuyos resultados actuales “no son los deseados”. El texto constitucional ratifica la libertad de enseñanza, reconoce el derecho de las familias a elegir entre educación pública y privada, pero deja en claro que la responsabilidad última es del Estado provincial.

“Sin educación no podríamos ejercer los demás derechos”, expresó la convencional Daina Gallo Ambrosis (Unidos), mientras que desde el PJ, Alcides Calvo sostuvo: “Sin educación no hay igualdad, sin igualdad no hay libertad y sin libertad no hay democracia”. Ambos discursos sintetizaron la visión compartida de que la educación es la base de cualquier proyecto social y democrático.

A la hora de los matices, sectores como Más por Santa Fe, representados por Juan Monteverde, señalaron que hubieran deseado una definición más avanzada que consagre la educación como un “derecho colectivo”. Aun así, reconocieron que el nuevo texto implica avances significativos.

Tensiones y disidencias

La aprobación no estuvo exenta de roces. Desde LLA, Nicolás Mayoraz cuestionó que “no hubo ni un solo mea culpa” sobre los problemas de calidad educativa y denunció que la reforma “expropia la educación”. Su compañera de bloque, Elisabet Vidal, calificó de “insuficiente” la referencia a la familia y reclamó la inclusión de una prohibición expresa contra el “adoctrinamiento político e ideológico”.

Del mismo modo, representantes de SVyL lamentaron que la nueva redacción no contemplara con mayor claridad el rol de las familias ni de la gestión privada en la educación.

Un debate que trasciende la técnica

Más allá de los números de la votación, la sesión estuvo atravesada por una fuerte carga simbólica. “Pocos estamentos de la sociedad nos provocan tantas esperanzas como el de la educación; no damos una discusión técnica o normativa, debatimos qué sociedad queremos”, reflexionó Calvo. Rubén Giustiniani (Activemos) retomó ese tono y subrayó que la educación pública sigue siendo la gran igualadora social de la Argentina: “Ya contamos más de cien años de gratuidad en la escuela y 50 en la universidad”, recordó, evocando la tradición reformista y el ascenso social reflejado en la literatura rioplatense.

El debate fue seguido de cerca por el ministro de Educación, José Goity, invitado especial al recinto. Su presencia fue interpretada como una señal de respaldo del Ejecutivo provincial a una reforma que, si bien no reemplaza la deuda pendiente de una ley provincial de educación, marca el camino para que la Legislatura aborde esa materia.

Una deuda pendiente

La pregunta que sobrevoló la sesión es si este consenso constitucional permitirá finalmente saldar la mora legislativa de Santa Fe, que sigue siendo la única provincia sin una ley específica de educación. La nueva Constitución coloca las bases y fija los principios rectores, pero será tarea de la política transformar esos mandatos en políticas públicas concretas.

Mientras tanto, la Convención dejó en claro que la educación será, de ahora en más, un derecho innegociable y un compromiso indelegable del Estado santafesino. Una señal potente en tiempos de incertidumbre nacional y de debates sobre el rol estatal en la escuela.