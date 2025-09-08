Nueva Constitución de Santa Fe será jurada el viernes tras semanas de debate

El último sábado se aprobó el nuevo texto de la Constitución de Santa Fe, que será jurado el próximo viernes en la Legislatura provincial. La Convención Reformadora ha alcanzado etapas finales tras intensas semanas de debate, lo que ha resultado en un acuerdo político significativo y en la redacción de un documento que redefine el contrato social de la provincia.

Consenso político amplio

El 93% de los dictámenes recibió más de dos tercios de los votos a favor, lo cual fue destacado por los convencionales del bloque Unidos como un referente de legitimidad histórica. El oficialismo logró el respaldo de sectores del justicialismo, en contraste con las posturas más extremas de partidos como La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

Representantes del oficialismo aseguraron que la reforma fue diseñada para beneficiar a los ciudadanos y no a intereses establecidos, rechazando acusaciones de haber trabajado con un texto prefabricado.

Principales reformas

Las reformas más significativas incluyen la posibilidad de reelección para el gobernador y el vice, permitiendo que Maximiliano Pullaro pueda buscar un segundo mandato. Asimismo, los cargos electivos —provinciales, municipales y comunales— podrán ser ocupados durante un máximo de ocho años, con una sola reelección permitida.

Entre otros puntos destacados, se consolida la "Ficha Limpia", que impedirá candidaturas de personas condenadas en segunda instancia por delitos graves como corrupción y femicidios. Se introdujeron mecanismos para la selección y remoción de jueces, fiscales y defensores tras prolongadas discusiones. La religión oficial fue excluida de la Carta Magna, aunque se incorporó un reconocimiento a la Iglesia Católica, a pesar de las resistencias de las diócesis locales.

Cierre del proceso

La comisión Redactora llevará a cabo su última sesión este lunes en el Espacio Cultural Universitario de Rosario, con el objetivo de finalizar el texto. Martes y miércoles se realizarán las últimas sesiones plenarias de la Convención, y el viernes se llevará a cabo el acto de jura de la nueva Constitución en la Legislatura, donde participarán los 69 convencionales y autoridades de los tres poderes del Estado.

El dictamen de mayoría incluye tres cláusulas transitorias, siendo una de ellas que la nueva Constitución entrará en vigencia el día de su publicación, es decir, este viernes. Con esto, Santa Fe finalizará un proceso de más de seis décadas, con una reforma constitucional que promete transformar las reglas de la gobernanza provincial para las futuras generaciones.