Nuevos derechos y cambios en la Justicia en la Constitución de Santa Fe

La Convención Constituyente de Santa Fe aprobó reformas en varios bloques temáticos durante la sesión del sábado.

Se modificaron artículos vinculados a Educación, con 50 votos a favor y 15 en contra.

Se incorporaron nuevos derechos: digitales, ciencia e innovación, ambiente, agua y consumidor (49 a 15).

También se sumaron medidas de acción positiva para corregir desigualdades estructurales (48 a 14).

La reforma del Poder Judicial (artículo 92) generó más divisiones: 34 votos a favor, 14 en contra y 14 abstenciones.

Se aprobaron cláusulas transitorias y se reconsideró el artículo 17, consolidando la marcha de la reforma constitucional.

La Convención Constituyente de Santa Fe volvió a sesionar este sábado y aprobó una serie de modificaciones y agregados en la Carta Magna provincial que marcarán un antes y un después en la estructura institucional. Con votaciones ajustadas en algunos apartados y consensos más amplios en otros, el plenario sancionó cambios en materia educativa, la incorporación de nuevos derechos vinculados a la innovación y el ambiente, medidas de acción positiva y una reforma parcial del Poder Judicial.

El primer bloque aprobado estuvo centrado en la Educación. La Convención modificó los artículos 109°, 110°, 111°, 112° y 113°, que actualizan el marco normativo en la materia. Entre otras cuestiones, se busca reforzar la obligatoriedad, ampliar las garantías de acceso y adaptar el sistema educativo a los desafíos contemporáneos. Este apartado obtuvo un amplio respaldo con 50 votos afirmativos y 15 negativos, lo que refleja que, pese a las diferencias políticas, existió una mayoría clara en favor de la actualización.

El segundo bloque votado incorporó a la Constitución santafesina nuevos derechos de cuarta generación, en sintonía con debates globales. El plenario aprobó artículos vinculados a derechos digitales, ciencia e innovación, ambiente, derecho al agua y derecho del consumidor. Con 49 votos a favor y 15 en contra, esta reforma busca alinear la normativa provincial con los desafíos tecnológicos, ambientales y de consumo de la actualidad, ampliando el catálogo de derechos reconocidos por la Constitución.

Un tercer bloque introdujo disposiciones sobre medidas de acción positiva, es decir, instrumentos legales destinados a corregir desigualdades estructurales y garantizar un acceso más equitativo a derechos y oportunidades. El resultado fue de 48 votos positivos y 14 negativos, lo que confirma que, si bien el tema genera resistencias en algunos sectores, existe un consenso mayoritario respecto a la necesidad de reforzar herramientas para favorecer la igualdad real.

El momento de mayor tensión se vivió al debatir el cuarto bloque, vinculado al Poder Judicial. Allí se trató la reforma del artículo 92, que fue aprobado por una mayoría más estrecha: 34 votos positivos, 14 negativos y 14 abstenciones. Este punto abrió un debate más áspero que los anteriores, ya que toca cuestiones sensibles sobre la organización y funcionamiento de la Justicia santafesina. La cantidad de abstenciones fue leída por analistas como una muestra de incomodidad entre algunos convencionales que prefirieron no alinearse ni con la aprobación ni con el rechazo frontal.

Durante la jornada también se reconsideró el artículo 17, que ya había sido votado el viernes. Esta vez, el dictamen logró 49 votos afirmativos y 14 negativos, consolidando su aprobación. Finalmente, se debatieron y sancionaron las cláusulas transitorias, con 48 votos a favor y 14 en contra, que buscan ordenar la aplicación práctica de los cambios sancionados en el texto constitucional.

La intensidad de la sesión reflejó la importancia histórica del proceso que está viviendo la provincia. No se trata de una reforma menor: la incorporación de nuevos derechos, en especial los vinculados a lo digital, al ambiente y al agua, coloca a Santa Fe en sintonía con las discusiones más avanzadas de la agenda pública internacional. Al mismo tiempo, la inclusión de medidas de acción positiva responde a demandas sociales internas, en un contexto donde las desigualdades estructurales se vuelven cada vez más visibles.

Sin embargo, no todo transcurrió en armonía. Las votaciones divididas en algunos artículos, sobre todo en lo que respecta al Poder Judicial, dejaron en evidencia que ciertos temas continúan generando controversia. El bloque de abstenciones en la reforma judicial, en particular, abre interrogantes sobre el alcance real de la implementación y la capacidad de los distintos sectores políticos para sostener los cambios en el tiempo.

Más allá de las diferencias, el balance de la jornada fue ampliamente favorable a la continuidad del proceso de reforma constitucional, que avanza a paso firme y con el respaldo mayoritario de los convencionales constituyentes. La provincia de Santa Fe se encamina así a dotarse de una Constitución renovada, con un marco de derechos y obligaciones más amplio y adaptado a los tiempos que corren.

De este modo, el sábado marcó un punto de inflexión: la Constitución santafesina dejó de ser solo un texto anclado en el siglo XX para comenzar a incorporar demandas del siglo XXI. Y aunque todavía quedan debates por delante, la reforma ya configura un cambio profundo en la vida institucional de la provincia.