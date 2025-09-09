Recta final para que Santa Fe tenga su nueva Constitución

La Comisión Redactora de la reforma constitucional de la Provincia de Santa Fe, presidida por Joaquín Blanco, con Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria, se encarga de integrar y armonizar el texto final del documento. Este grupo recibirá los despachos aprobados y elaborará un único articulado.

Durante la apertura de las sesiones, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, resaltó la importancia del encuentro, calificándolo como un hito histórico. "Estamos escribiendo la historia de la Provincia de Santa Fe y ustedes son los protagonistas. La Universidad Pública se enorgullece de albergar esta comisión”, afirmó. Bartolacci también destacó el mensaje de convivencia democrática que emana de la Convención en un contexto global marcado por la conflictividad: “Es fundamental reconocer al otro en la diferencia para construir un futuro mejor”.

La Comisión se volverá a reunir mañana a las 11:00 en la ciudad de Santa Fe para avanzar en la redacción del texto definitivo. Este documento será discutido y votado en el plenario de la Convención Reformadora el martes 9 de septiembre a las 17:00 en el recinto de la Cámara de Diputados de la Provincia.