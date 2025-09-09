Santa Fe consagra una nueva Constitución con foco en consensos y fin de privilegios políticos

Santa Fe avanza en la reforma de su Constitución, con jura prevista para este viernes y extensión del proceso a funcionarios y escuelas.

El 93% de los artículos fue aprobado por dos tercios de los convencionales, lo que evidencia un alto nivel de consenso.

Entre los cambios centrales se eliminan las reelecciones indefinidas, los fueros parlamentarios y las elecciones cada dos años.

Se consagra la ficha limpia, se otorga mayor autonomía al Ministerio Público y se amplían derechos ciudadanos.

La oposición judicializó el proceso, pero sus planteos fueron rechazados; participaron de las votaciones pese a las críticas.

Felipe Michlig destacó que Santa Fe ahora tendrá una de las Constituciones más modernas del país, pensada para las próximas décadas.

La provincia de Santa Fe atraviesa una semana histórica: tras meses de debates, la Convención Reformadora de la Constitución avanza hacia la jura y la entrada en vigencia del nuevo texto de su Carta Magna. El presidente de la Convención, Felipe Michlig, destacó que el 93% de los artículos fue aprobado por dos tercios de los convencionales, un indicador del alto nivel de consenso alcanzado en un proceso que había comenzado envuelto en polémicas.

El martes y miércoles, los convencionales se reunirán en dos plenarias para la lectura y votación definitiva de los artículos. Luego, el viernes a las 16, se realizará el acto de jura en el recinto legislativo, al que asistirán las principales autoridades provinciales. Una hora más tarde, la Legislatura será escenario de una ceremonia pública. El cronograma incluye un período adicional de 60 días en el que la jura se extenderá a funcionarios provinciales y municipales, y se replicará en las escuelas para involucrar a los estudiantes.

En diálogo con la prensa, Michlig subrayó que la nueva Constitución es “sin dudas mejor que la que teníamos, actualizada, moderna, pensada para los tiempos que corren”. Aunque reconoció que la carta magna anterior “fue una buena Constitución para otra época”, aseguró que los cambios aprobados colocan a Santa Fe “entre las provincias con las Constituciones más modernas de la Argentina”.

Fin de privilegios

Uno de los ejes centrales de la reforma es la eliminación de los privilegios de la política. Entre las modificaciones más significativas figuran el fin de las reelecciones indefinidas, la reducción de los costos del sistema electoral —con comicios cada cuatro años en lugar de dos—, la consagración de la “ficha limpia” para impedir que candidatos con condenas accedan a cargos, y la eliminación de los fueros parlamentarios.

“Son cambios muy importantes que responden a un reclamo ciudadano sostenido”, señaló Michlig. También remarcó que la nueva Constitución elimina la mayoría automática en la Cámara de Diputados, lo que ampliará la representación política. Además, se incorporan derechos de colectivos hasta ahora no contemplados.

La reforma introduce modificaciones en los tres poderes del Estado. En el Ejecutivo y el Legislativo se incorporan nuevas reglas de funcionamiento, mientras que en el ámbito judicial se otorga mayor autonomía al Ministerio Público de la Acusación y de la Defensa. “Todavía no terminamos de dimensionar la importancia de estos cambios”, afirmó el legislador radical.

Consensos y resistencias

Uno de los argumentos más repetidos por la oposición al proceso era que el texto estaba “preescrito” de antemano. Michlig rechazó esa acusación: “Quedó demostrado que no era así. Hubo mucho diálogo para alcanzar consensos, y prueba de ello es que el 93% de los artículos fue aprobado por más de dos tercios de los votos, cuando nuestro bloque, Unidos para Cambiar Santa Fe, tiene apenas el 48% de los convencionales”.

No obstante, el proceso de reforma enfrentó trabas judiciales desde su inicio. El bloque Somos Vida y Libertad presentó un planteo ante la Corte el primer día, y más tarde La Libertad Avanza también recurrió a la Justicia, aunque sin éxito en dos instancias. “Ahora dicen que van a apelar nuevamente, lo cual es su derecho. Pero resulta extraño que quienes participaron del proceso y de las votaciones insistan en judicializar algo en lo que fueron protagonistas”, opinó Michlig.

Proyección de largo plazo

La jura del viernes será el punto de partida de un nuevo ordenamiento institucional que busca regir la vida política, social y económica de los santafesinos en las próximas décadas. Para Michlig, los cambios introducidos no deben interpretarse como un triunfo partidario, sino como un paso adelante de toda la sociedad: “Esta es una Constitución para los próximos 20 o 30 años en beneficio del conjunto de los santafesinos”.

En un contexto nacional marcado por la conflictividad política y la falta de acuerdos mínimos en el Congreso, Santa Fe intenta mostrar un camino distinto. La alta proporción de consensos alcanzados en la reforma constitucional se convierte en un mensaje político que trasciende las fronteras provinciales y que apunta a consolidar a Santa Fe como un ejemplo de institucionalidad en tiempos de polarización.