La Convención Reformadora entra en la recta final: Santa Fe tendrá nueva Constitución este viernes

La Comisión Redactora de la Convención sesionó en Rosario y definió el texto final de la nueva Constitución de Santa Fe.

El 93% de los artículos fue aprobado por más de dos tercios, lo que dio al proceso una fuerte legitimidad política.

Entre los cambios centrales figura la reelección limitada para gobernador y vice, con un máximo de ocho años para todos los cargos electivos.

La Ficha Limpia adquirió rango constitucional, bloqueando candidaturas de condenados por corrupción, femicidios o delitos graves.

Se reformaron los mecanismos de selección y remoción de jueces y se eliminó la religión oficial, aunque se reconoció a la Iglesia Católica.

El viernes será la jura de la nueva Carta Magna, que luego se replicará en funcionarios y escuelas durante los próximos 60 días.

La reforma de la Constitución de Santa Fe atraviesa sus instancias decisivas. La Comisión Redactora de la Convención sesionó en el Espacio Cultural Universitario de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), con la apertura a cargo del rector Franco Bartolacci y la participación del presidente de la Convención, Felipe Michlig. Allí se terminó de dar forma al texto final que será debatido este martes en el plenario y, finalmente, jurado el próximo viernes en la Legislatura provincial.

La Comisión Redactora, integrada por Joaquín Blanco como presidente, Emiliano Peralta como vicepresidente y Patricia Boni como secretaria, tiene la tarea de armonizar los despachos aprobados y condensarlos en un articulado único. Tras la sesión en Rosario, el cuerpo continuará trabajando en Santa Fe capital para ultimar detalles antes de la votación definitiva.

Bartolacci, en su intervención, subrayó la dimensión histórica del proceso. “Estamos ante un acontecimiento histórico: se está escribiendo la historia de la Provincia de Santa Fe y ustedes son los protagonistas. Que la Universidad Pública pueda alojar este encuentro nos llena de orgullo”, dijo. Y agregó un mensaje político en clave de convivencia democrática: “En un momento de la historia de la humanidad donde todo parece resolverse a los gritos, esta Convención es un claro mensaje de lo que debemos priorizar: el reconocimiento del otro en la diferencia para construir un futuro mejor”.

Consensos y legitimidad

Con la aprobación de los últimos dictámenes el fin de semana, quedó delineado el nuevo texto constitucional que reemplazará al vigente, en funciones desde 1962. El 93% de los artículos fue aprobado con más de dos tercios de los votos, un número que el oficialismo presentó como prueba de legitimidad. Unidos para Cambiar Santa Fe logró sumar apoyos de sectores del justicialismo, a diferencia de las posturas más duras de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad, que cuestionaron el proceso e incluso lo judicializaron.

El oficialismo insiste en que la reforma “fue pensada para el ciudadano y no para el statu quo”, rechazando las versiones de que existía un texto prefabricado. Para los convencionales, el alto nivel de consensos alcanzado desarma las críticas sobre la falta de debate.

Los cambios principales

El nuevo texto introduce reformas de alto impacto político e institucional. La más discutida fue la habilitación de la reelección para gobernador y vice por un solo período consecutivo, lo que abre la posibilidad de que Maximiliano Pullaro busque un segundo mandato. En paralelo, todos los cargos electivos —provinciales, municipales y comunales— tendrán un límite de ocho años, con un máximo de una reelección.

Otro punto trascendente es la incorporación de la Ficha Limpia a rango constitucional. De este modo, quedarán inhabilitados para ser candidatos quienes tengan condena firme en segunda instancia por delitos de corrupción, femicidios o delitos contra la libertad. La medida, celebrada por distintos bloques, fue también una de las más cuestionadas por algunos sectores de la oposición nacional, que todavía no lograron instalarla en el Congreso.

El capítulo judicial también recibió modificaciones significativas. Se introdujeron nuevos mecanismos de selección y remoción de jueces, fiscales y defensores, con el objetivo de reforzar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público. El debate en comisión fue arduo, pero se alcanzó una fórmula de equilibrio entre representación política y control institucional.

En el plano cultural y religioso, la Constitución eliminó la figura de la religión oficial, aunque incorporó un reconocimiento explícito a la Iglesia Católica tras la presión de las diócesis santafesinas. El punto generó tensiones, pero finalmente se alcanzó una redacción intermedia.

Próximos pasos

El cronograma marca que este martes, en el recinto de la Cámara de Diputados, se votará el texto definitivo en el plenario de la Convención. El viernes, en tanto, se realizará el acto de jura: a las 16 en el recinto legislativo, encabezado por convencionales y autoridades provinciales, y a las 17 en un acto público en la explanada de la Legislatura.

La ceremonia no se agotará allí. Durante los próximos 60 días, el proceso de jura se extenderá a funcionarios provinciales y municipales, y también a las escuelas, donde los estudiantes realizarán su propio compromiso con la nueva Carta Magna.

Con esta reforma, Santa Fe se sumará al grupo de provincias que en las últimas décadas modernizaron sus constituciones, adecuándolas a nuevas demandas ciudadanas. Para Michlig y el bloque oficialista, se trata de un “nuevo contrato social” que marcará el rumbo político e institucional de los próximos 20 o 30 años.