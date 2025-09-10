La provincia de Santa Fe se apresta a aprobar su nueva Constitución este miércoles, tras 11 sesiones de la Convención Reformadora que culminaron en la redacción del texto final.

El martes, la Comisión Redactora presentó tres dictámenes parciales que se discutirán a partir de las 10 de la mañana, con cambios impulsados mayormente por el gobernador Maximiliano Pullaro. La última sesión se interrumpió a las 19:50 cuando el presidente de la Comisión, Joaquín Blanco, anunció la preparación del texto para la votación, debido a las numerosas solicitudes de palabra de los convencionales.

El primer dictamen incluye el texto completo de la nueva Constitución, con 15 de los 18 convencionales firmando a favor. Emiliano Peralta (Somos Vida y Libertad), y Nicolás Mayoraz y Marcos Peyrano (La Libertad Avanza) se abstuvieron.

El segundo dictamen propone incluir los nombres de los 69 convencionales en el preámbulo y mencionar a los firmantes al final del documento, incluyendo a Alejandra "Locomotora" Oliveras, quien falleció antes de la votación.

El tercer dictamen sugiere eliminar el artículo 116 de la Constitución de 1962, que contenía las "cláusulas transitorias" para la renovación de mandatos legislativos.

Durante la sesión, el gobernador Pullaro destacó que "el 93% del articulado cuenta con el apoyo del 67% de los convencionales", y añadió que la nueva Constitución promueve una normativa "moderna y avanzada", que termina con los privilegios del poder y establece la seguridad y la ficha limpia como derechos fundamentales.

La nueva Constitución constará de 161 artículos y 27 disposiciones transitorias, organizados en cinco secciones principales. La primera trata sobre Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías; la segunda se centra en el Régimen Electoral y la Participación Ciudadana; la tercera abarca el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y otros órganos de control; la cuarta regula el Régimen Municipal y las Regiones; y la quinta se refiere a la reforma de 2025.

La jura de la nueva Constitución se llevará a cabo el viernes a las 16 en la Legislatura, con la participación de los convencionales y autoridades provinciales, seguido de un acto público a las 17 en la explanada del edificio legislativo.