La nueva Constitución de Santa Fe: cinco partes, 44 artículos nuevos y 43 modificados

La Convención del 25 finalizó casi dos meses de trabajo y presentó el dictamen de la reforma constitucional de Santa Fe.

La nueva Constitución se estructura en cinco partes, con 44 artículos nuevos, 43 modificados y 27 disposiciones transitorias.

La primera parte aborda Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías, Educación y Políticas Públicas.

La segunda parte regula el Régimen electoral y la Participación ciudadana, con mecanismos actualizados de democracia.

La tercera parte detalla los tres Poderes del Estado, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas y el juicio político.

La cuarta y quinta partes tratan sobre municipios, regiones, áreas metropolitanas y las normas para futuras reformas constitucionales.

Tras casi dos meses de intenso trabajo, la Convención del 25, responsable de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, concluyó su labor formalizando el dictamen que establece los cambios en la Carta Magna provincial. Este martes, la comisión Redactora presentó el texto ante la Presidencia de la Convención, marcando un hito en el proceso que actualiza la Constitución vigente desde 1962.

La nueva redacción se estructura en cinco partes, con 44 artículos completamente nuevos, 43 modificados y 27 disposiciones transitorias que regulan aspectos transitorios y la futura implementación de la reforma. Según explicó el presidente de la comisión Redactora, Joaquín Blanco, se mantendrán elementos gramaticales y ortográficos del texto original, aunque muchas secciones se actualizarán para reflejar la realidad política y social actual. “Van a convivir en el texto constitucional dos estilos de reglas ortográficas diferentes”, detalló Blanco, subrayando que la interpretación del conjunto debe hacerse como un sistema único, inclusivo y respetuoso de la igualdad de género.

La primera parte de la Constitución reformada se centra en los Principios, Declaraciones, Derechos y Garantías, dividida en cuatro capítulos: el primero, Principios, Declaraciones y Derechos, abarca del artículo 1 al 36; el segundo, Educación, corresponde al artículo 37; el tercero, Garantías, comprende del 42 al 44; y el cuarto, Políticas Públicas, va del artículo 45 al 55. Esta sección refleja la intención de actualizar los derechos y garantías de los santafesinos y de consolidar políticas educativas y sociales en el texto constitucional.

La segunda parte, denominada Régimen electoral y Participación ciudadana, incluye dos capítulos: el Régimen electoral, con los artículos 56 y 57, y Participación ciudadana, que va del artículo 58 al 65. Esta sección busca garantizar mecanismos más claros de participación democrática y modernizar las reglas del proceso electoral provincial.

La tercera parte aborda los tres Poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con siete títulos que detallan la organización, atribuciones y procedimientos de cada órgano. Entre sus disposiciones se incluyen la estructura de las Cámaras de Diputados y Senadores, la elección y funciones del gobernador y vicegobernador, la regulación del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y los procedimientos de juicio político. Esta sección constituye el núcleo de la reforma institucional y busca equilibrar la distribución de poder en la provincia.

La cuarta parte trata sobre el régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas. En un título único, se establecen normas sobre la organización y competencias de los municipios y la regulación de las regiones y áreas metropolitanas, reconociendo la diversidad territorial de la provincia.

Finalmente, la quinta parte contempla los artículos 160 y 161, que regulan futuras reformas constitucionales, estableciendo que cualquier modificación deberá ser declarada por ley especial sancionada por dos tercios de ambas Cámaras y detallando la organización y duración de una nueva Convención Reformadora. Esta sección asegura la continuidad y control del proceso de reforma en Santa Fe, fijando reglas claras para futuras modificaciones.

Además, la Constitución incluye 27 disposiciones transitorias que orientan la implementación de los cambios y la convivencia con la legislación vigente. Según Blanco, “los artículos de esta Constitución deben interpretarse en sentido inclusivo y su adaptación de normas se adoptará con un acuerdo respetuoso de la igualdad de género”.

Con la entrega formal del dictamen, la Convención del 25 cierra un capítulo clave en la historia institucional de Santa Fe, dejando una Constitución actualizada, que combina la tradición normativa de 1962 con principios y reglas adaptadas a los desafíos contemporáneos, en un marco de inclusión, igualdad y fortalecimiento institucional.