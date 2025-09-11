Santa Fe ya tiene nueva Constitución que habilita la reelección de Pullaro

La Convención Constituyente de Santa Fe concluyó este miércoles tras dos meses de deliberaciones, aprobando el texto de la nueva Constitución que reemplazará la vigente desde 1962. El proceso, que comenzó oficialmente el 14 de julio en la Legislatura provincial, culminó con una votación de 52 a 17 a favor del nuevo documento.

Los discursos finales de los 69 convencionales se llevaron a cabo en dos jornadas, comenzando el martes y concluyendo el miércoles. Felipe Michlig, presidente de la Convención, destacó que el 93% de los artículos obtuvo el respaldo de más de dos tercios de los votos, subrayando un “altísimo consenso”.

La nueva Constitución incorpora 161 artículos y 27 disposiciones transitorias. Modifica 42 artículos existentes y añade otros 46, incluida una disposición que permite la reelección por un único mandato consecutivo de gobernador y vicegobernador, habilitando a Maximiliano Pullaro a postularse en 2027.

Pullaro, quien participó como convencional constituyente, expresó que la nueva Carta Magna es más avanzada de lo esperado y refleja un esfuerzo democrático que involucró a la sociedad civil. Afirmó que el texto final “termina con muchos privilegios de la política” y refuerza principios como el equilibrio fiscal y la Ficha Limpia como norma constitucional.

La Constitución también establece un nuevo régimen electoral, limitando la reelección de diputados y senadores a un único mandato consecutivo y eliminando la mayoría automática en la Cámara de Diputados. Las nuevas normas de representación aseguran que al menos un miembro de cada uno de los 19 departamentos esté presente en las listas legislativas.

Las sesiones ordinarias de la Legislatura ahora comenzarán el 15 de febrero, en lugar del 1 de mayo. Además, se introducen mecanismos de participación ciudadana y se definen derechos de las víctimas en el texto constitucional. En lo que respecta al Poder Judicial, se establece un límite de edad para miembros de la Corte Suprema provincial y nuevas reglas para la designación de jueces y fiscales.

El acto oficial de jura del nuevo texto se llevará a cabo este viernes a las 17 horas en la Legislatura, con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado. Aunque el oficialismo recibió apoyo de sectores del justicialismo, la oposición, representada por bloques como La Libertad Avanza y Somos Vida, criticó tanto el contenido del texto como el proceso de discusión.

Nicolás Mayoraz de La Libertad Avanza declaró que el nuevo texto no logra superar al de 1962 y advirtió sobre posibles consecuencias fiscales de la autonomía municipal. Amalia Granata de Somos Vida agregó que “la sociedad no está involucrada” en el proceso. Desde el oficialismo, voces como Ariel Sclafani y Marcelo Lewandowski resaltaron la importancia de esta reforma para el fortalecimiento institucional y la justicia en la provincia.