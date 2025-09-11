Pullaro: “Hoy podemos celebrar una Constitución de avanzada"

El gobernador Maximiliano Pullaro se pronunció este miércoles tras la aprobación del texto final de la nueva Constitución de Santa Fe, concluyendo así la Convención Reformadora en la que actuó como convencional constituyente. Elegido para este rol en abril pasado, Pullaro expresó su satisfacción por haber sido parte de lo que denominó la "Generación del ‘25", que logró alcanzar consensos en un proceso que no se daba desde hacía 63 años.

“Hoy podemos celebrar una Constitución de avanzada que coloca a Santa Fe en un lugar destacado en la República Argentina”, afirmó el mandatario. Destacó que el 93 % de los artículos aprobados obtuvieron más del 67 % de los votos, lo que evidencia la capacidad de diálogo y consenso en la provincia.

Pullaro también abordó cambios significativos que incluye la nueva Constitución, afirmando que “termina con muchos privilegios políticos y establece el equilibrio fiscal como un valor fundamental”. Asimismo, destacó la incorporación de la Ficha Limpia como norma constitucional, transformando lo que antes era solo una ley.

El gobernador anunció la creación de un nuevo organismo en la provincia: el Ministerio Público, que incluirá tanto el Ministerio Público Fiscal como el de la Defensa. “Nuestra justicia será más moderna y el Poder Ejecutivo tendrá menos poder, lo cual es inusual en Argentina”, señaló.

Finalmente, Pullaro hizo hincapié en la importancia del diálogo durante el proceso de reforma, apelando a la unidad y destacando que “lo más valioso es el consenso logrado a través de un debate profundo”.