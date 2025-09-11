Pullaro celebra el consenso histórico que permitió reformar la Constitución

Aprobación histórica de la Constitución: Santa Fe reformó su Constitución provincial por primera vez en 63 años, con 93% de los artículos aprobados con más del 67% de los votos, marcando un consenso destacado.

Proceso participativo y diálogo político: El debate duró 58 días, incluyó 700 propuestas de la sociedad civil y contó con la participación de bloques oficialistas y opositores, mostrando una dinámica de escucha y negociación.

Reformas clave: Se incorporaron principios como “ficha limpia” (impide candidaturas de condenados por corrupción), límites a reelecciones indefinidas y equilibrio fiscal, asegurando que los créditos públicos solo se destinen a gastos de capital.

Fortalecimiento institucional y judicial: Se creó el Ministerio Público con separación de funciones, y se reducen atribuciones del Poder Ejecutivo para garantizar una justicia más moderna y limitar privilegios políticos.

Políticas sociales y actualización institucional: La nueva Constitución incluye políticas de seguridad como política de Estado, reemplaza comunas por municipios y establece obligaciones estatales para reducir desigualdades, lo que requerirá ajustes legislativos y presupuestarios.

Modelo de consenso y ejemplo nacional: Pullaro destacó que el proceso plural y dialogado, con acuerdos entre distintos sectores políticos, convierte a Santa Fe en un ejemplo de construcción institucional sin confrontación y con participación ciudadana.

Santa Fe cerró un capítulo histórico al aprobar su nueva Constitución provincial después de 63 años sin reformas. El gobernador y convencional constituyente, Maximiliano Pullaro, calificó el proceso como “virtuoso” y destacó el nivel de consenso alcanzado: el 93% de los artículos fueron aprobados con más del 67% de los votos. En un país atravesado por la grieta política, el mandatario consideró que el ejemplo santafesino “pone a la provincia en otro lugar” y marca un rumbo distinto en materia de institucionalidad.

El debate se extendió durante 58 días, con la participación de bloques oficialistas y opositores, e incluyó 700 propuestas de la sociedad civil. Pullaro agradeció tanto a sus aliados de Unidos como a referentes de otros espacios, entre ellos el ex gobernador Omar Perotti y dirigentes como Fabián Bastia, Joaquín Blanco, Diego Giuliano, Rubén Pirola, Armando Traferri y Marcelo Lewandowski. “Escuchamos, cedimos y tuvimos vocación democrática”, afirmó, subrayando que incluso asesores de quienes votaron en contra contribuyeron para mejorar los artículos.

Entre las reformas más destacadas figuran la incorporación del principio de “ficha limpia”, que impide ser candidatos a personas condenadas por corrupción; límites a las reelecciones indefinidas; y la inclusión del equilibrio fiscal como pilar constitucional. “Aquí no va a poder venir un populista a endeudar o fundir a la provincia”, enfatizó Pullaro, quien recordó que los créditos públicos solo podrán destinarse a gastos de capital y no a gastos corrientes.

La nueva Constitución también crea el Ministerio Público, separando las funciones de fiscales y defensores, y establece un Poder Ejecutivo con menos atribuciones. “Es paradójico: soy gobernador, participé en esta reforma y dentro de dos días, cuando jure la nueva Constitución, tendré menos poder que hoy”, señaló el mandatario. Según Pullaro, el objetivo es garantizar una justicia más moderna y un sistema político que limite los privilegios.

El texto incorpora, además, políticas de seguridad como política de Estado, la actualización del mapa institucional con municipios en reemplazo de comunas y obligaciones del Estado para reducir desigualdades sociales. Esto último, explicó el gobernador, implicará ajustes presupuestarios y al menos 20 leyes que la Legislatura deberá adaptar a la nueva norma.

Pullaro resaltó el carácter plural del frente Unidos, que abarca desde la centroizquierda hasta la centroderecha, y el esfuerzo colectivo para alcanzar acuerdos. “En una Argentina donde quien construye una mayoría suele llevarse puesto todo, nosotros demostramos que se puede dialogar y sintetizar diferencias”, dijo. Para el gobernador, este consenso es un mensaje hacia el resto del país: “Mostramos que Santa Fe es distinta, que aquí se puede construir algo grande sin agresiones ni crispación”.

El proceso también fue un reconocimiento a la participación ciudadana. De los 700 proyectos recibidos, muchos quedaron plasmados en el texto final. Pullaro expresó que la alegría no pasa solo por ser el gobernador que jurará por la nueva Constitución, sino por haber sido parte de un hito institucional: “En una Argentina sin norte, mostramos que Santa Fe tiene un rumbo claro hacia el desarrollo y el crecimiento económico”.

La provincia se prepara ahora para una etapa de implementación compleja. La Legislatura deberá adecuar leyes y discutir el esquema de coparticipación para los nuevos municipios. Sin embargo, el clima es optimista. La emoción expresada en el cierre de las sesiones plenarias —compartida incluso por sectores que no votaron a favor de todos los artículos— evidencia que el consenso santafesino podría convertirse en un modelo para otras jurisdicciones.

Con esta reforma, Santa Fe se ubica en el centro de la agenda institucional argentina, ofreciendo un ejemplo de cómo el diálogo y la búsqueda de acuerdos pueden superar divisiones históricas. Para Pullaro, el desafío que viene es que el espíritu de unidad que permitió esta reforma se traduzca en políticas públicas sostenibles y en una provincia que, como él afirmó, “muestra a toda la Argentina que somos distintos”.