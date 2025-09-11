La nueva Constitución espera su implementación plena

Sanción histórica: Santa Fe aprobó su nueva Constitución provincial, la primera desde 1962.

Publicación pendiente: El texto debe ser publicado en el Boletín Oficial para tener validez legal.

Jura de autoridades: Gobernador, vicegobernadora, legisladores y miembros de la Corte prestarán juramento en actos programados durante 30 días.

Implementación legislativa: Se requieren al menos 19 leyes complementarias para que los cambios entren en aplicación efectiva.

Contenido clave: La reforma incluye 46 nuevos artículos, modifica 42 existentes y establece 27 cláusulas transitorias.

Prueba del proceso: Aunque aprobado, el verdadero desafío será la ejecución de las normas y la adecuación legislativa para que la Constitución tenga plena vigencia.

La provincia de Santa Fe cerró un capítulo histórico al sancionar su nueva Constitución provincial, pero el proceso aún no ha concluido: para que el texto entre plenamente en vigencia, restan pasos fundamentales, que incluyen la publicación en el Boletín Oficial, la jura de autoridades y la aprobación de leyes complementarias. Según se informó, la publicación se producirá en las próximas horas, o a más tardar el lunes 15, momento a partir del cual el texto tendrá validez legal, aunque su aplicación efectiva dependerá de los procesos subsecuentes.

El documento fue aprobado por el plenario constituyente con 52 votos positivos y 17 negativos, y firmado por 59 convencionales, incluyendo siete de los que inicialmente votaron en contra, provenientes de La Libertad Avanza y Somos Vida y Familia. La votación reflejó un consenso amplio, aunque todavía quedan por cumplirse las etapas ceremoniales y legislativas que garantizarán la implementación integral de las reformas.

La primera de estas instancias será la ceremonia de jura del texto constitucional, que se realizará este viernes a las 17 horas. El acto comenzará en el recinto de la Cámara de Diputados, donde los legisladores que participaron en el debate y sanción del texto prestarán juramento sobre la nueva Carta Magna. Posteriormente, en la explanada de la Legislatura, el gobernador y convencional Maximiliano Pullaro volverá a jurar, esta vez como titular del Ejecutivo provincial. En la misma ceremonia prestarán juramento la vicegobernadora Gisela Scaglia, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados Clara García, y los miembros de la Corte Suprema de Justicia, junto a otras autoridades.

El protocolo de juras se replicará durante 30 días en distintas localidades de la provincia, con especial protagonismo de estudiantes y docentes que confirmarán su lealtad al nuevo texto en la tercera semana de septiembre. Esta sucesión de actos será fundamental para cerrar formalmente el proceso reformista y garantizar que los ciudadanos y autoridades reconozcan la legitimidad de la nueva Constitución.

Aun cuando el texto ya tenga validez legal tras su publicación, la implementación de sus normas dependerá de la legislación complementaria, que deberá ser aprobada por la Legislatura provincial. Según lo previsto por la Convención Constituyente, se requerirán al menos 19 leyes para adecuar la normativa vigente a los nuevos artículos y cláusulas transitorias, lo que permitirá que principios como la ficha limpia, los límites a la reelección indefinida y el equilibrio fiscal se transformen en normas aplicables.

La reforma incorporó 46 nuevos artículos y modificó 42 del texto de 1962, sumando un total de 161 artículos y 27 cláusulas transitorias. Este conjunto de normas no solo moderniza el marco institucional de Santa Fe, sino que también establece condiciones claras para que los cambios sean operativos, siempre sujetos a la aprobación de leyes complementarias y a la ejecución de políticas públicas en consonancia con los principios constitucionales.

El proceso deliberativo, iniciado en julio, incluyó reuniones de comisión, dictámenes y sesiones plenarias, y fue destacado tanto por el oficialismo como por la oposición por el nivel de diálogo y consenso alcanzado. Sin embargo, los referentes políticos reconocen que la verdadera prueba será la implementación de las normas, ya que sin la reglamentación adecuada y la adecuación de leyes existentes, la nueva Constitución permanecerá como un marco legal en teoría más que en práctica.

Con la publicación del texto, la jura de autoridades y la aprobación de leyes complementarias, Santa Fe completará un proceso histórico que no solo renueva su Carta Magna tras más de seis décadas, sino que también establece un modelo de implementación progresiva y participativa, demostrando que los cambios institucionales requieren tanto consenso político como seguimiento legislativo y administrativo para ser efectivos.