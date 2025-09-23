José Mayans arremetió contra el Gobierno: “El programa económico ya fracasó y dependen de la misericordia de Trump”

José Mayans acusó al Gobierno de Milei de replicar el modelo de Macri y calificó al plan económico de “fracaso”.

Cuestionó el posible préstamo del Tesoro de EE.UU. y advirtió sobre su costo político y económico.

Afirmó que el oficialismo “depende de la misericordia de Trump” para sostener el dólar.

Criticó a Manuel Adorni y acusó a Karina Milei de corrupción en duros términos.

Señaló que el modelo libertario prioriza la especulación financiera por encima de la producción y el empleo.

Sus declaraciones anticipan un clima político tenso en la previa electoral y en el Congreso.

El senador nacional José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), lanzó una dura crítica al oficialismo en medio de la creciente tensión económica y política. En una entrevista concedida a Radio 10, el formoseño cuestionó las políticas del presidente Javier Milei y alertó sobre la fragilidad del modelo libertario.

“El programa económico, prácticamente, ya cayó. Esa fue la novedad de la semana con el dólar a $1515 y el riesgo país en niveles altísimos. Es un programa que ya fracasó y que lo habíamos visto con Macri. Y tiene los mismos directores del programa, como Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que es el de la usura y la especulación”, sostuvo Mayans, estableciendo un paralelo entre la actual administración y la gestión de Cambiemos.

La declaración del senador llega en un momento en que el Gobierno intenta contener la volatilidad cambiaria mediante medidas de urgencia, como la eliminación temporal de las retenciones a los granos para acelerar las liquidaciones del agro. En este contexto, Mayans también puso en duda la estrategia de buscar respaldo externo, en particular del Tesoro de Estados Unidos, para reforzar las reservas del Banco Central.

“Un país donde no se cuide la producción y el trabajo, por supuesto que no hay economía que aguante. Lo que puede hacer Milei ahora es conseguir unos dólares más para mantener en forma ficticia el precio del dólar. El tema es cuál es el precio que le va a tener que pagar a Estados Unidos por el préstamo, porque gratis no se los van a dar”, advirtió el legislador.

Mayans fue aún más lejos al cuestionar la dependencia del Gobierno argentino de actores internacionales. “El programa económico de Milei es un fracaso contundente que está haciendo agua por todos lados y que están tratando de salvar con préstamos. Están dependiendo de la misericordia de Trump, prácticamente”, expresó, en referencia al expresidente estadounidense, a quien Milei se reunirá durante su próximo viaje a Nueva York.

La entrevista también sirvió para responder a los recientes dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario había sugerido que para financiar la emergencia en discapacidad, las universidades y el Hospital Garrahan, el Congreso debería renunciar a sus sueldos durante cuatro años. La frase generó indignación en la oposición, y Mayans apuntó directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei: “Que Karina Milei se deje de robar por tres meses y se soluciona el problema, porque de verdad es vergonzoso lo que han hecho. Es un Gobierno que le ha pedido tanto esfuerzo al pueblo argentino y está plagado de corrupción, pero dicho por ellos mismos porque los que confiesan son funcionarios de este Gobierno”.

El senador aprovechó para remarcar que la situación económica actual no solo refleja errores de gestión, sino también una visión política que, a su juicio, prioriza los intereses financieros por encima de la producción y el empleo. “Este es un programa para los especuladores, no para la gente que trabaja. Mientras las familias sufren el ajuste, ellos apuestan a sostener artificialmente un modelo que no tiene sustento”, afirmó.

La crítica de Mayans se suma a las tensiones previas a las elecciones de octubre, en las que Unión por la Patria busca reagruparse tras los reveses electorales en distintos distritos. El senador, uno de los referentes del peronismo en la Cámara Alta, intentó también convocar a la unidad opositora frente a lo que considera un proyecto de gobierno frágil.

En paralelo, los analistas advierten que los próximos días serán clave para el mercado cambiario y para la estrategia oficial de garantizar estabilidad en la previa electoral. La ofensiva discursiva de Mayans anticipa un clima de debate áspero en el Congreso, donde el oficialismo necesita negociar apoyos para el Presupuesto 2026 y otras iniciativas económicas.