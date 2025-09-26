Se conformó el Partido Demócrata Progresista en la localidad de Susana

La iniciativa marca un hito para la comunidad y abre un nuevo espacio de construcción política con una impronta de compromiso, horizontalidad y trabajo en equipo.

La conducción del comité quedó a cargo de Paola Baretta, como Secretaria General, Fabiana Casco, como Secretaria de Actas y Valentino Navarro, Tesorero. Las autoridades ya designadas destacaron la importancia de generar un espacio abierto, participativo y cercano, donde cada integrante pueda aportar al desarrollo colectivo.

Desde el primer día de su conformación, el comité trabaja sobre distintas problemáticas locales de relevancia:

* La obra de provisión de agua, manteniendo contacto directo con autoridades provinciales para informarse sobre su ejecución.

* El seguimiento de la construcción de la playa de estacionamiento de camiones, en articulación con la Secretaría de Ambiente de la provincia, ante las inquietudes que generó en la comunidad.

* La presentación de una iniciativa sobre control de fauna urbana, ya elaborado como ordenanza y presentado a la Comuna.

* El diálogo con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para obtener información precisa sobre inversiones y mejoras en el tendido eléctrico, frente a los reiterados cortes y bajas de tensión que afectan a la localidad.

“Queremos constituir un espacio donde la política recupere su sentido más humano: trabajar por y para la comunidad, no solo en tiempos de campaña, sino desde el primer día. Nuestro compromiso es estar cerca, escuchar y gestionar”, expresó Paola Baretta.

Con esta conformación, el Partido Demócrata Progresista suma una nueva referencia en el departamento Castellanos, apostando a la renovación, la participación y la construcción colectiva como pilares para transformar la realidad local y fortaleciéndose aún más en la Provincia de Santa Fe” finalizó Fabiana Casco.